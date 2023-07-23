Задержанный ФСБ экс-чиновник мэрии Челябинска не смог выйти из СИЗО

Суд отклонил жалобу Рината Кучитарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный ФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывший начальник комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринат Кучитаров не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение о содержании его под стражей до 5 сентября осталось в силе.

«Суд рассмотрел жалобу Кучитарова на решение Тракторозаводского суда о содержании его под стражей до 5 сентября. Постановление было оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в декабре 2022 года. Его обвинипли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он подписал контракты на озеленение Челябинска по завышенной цене, тем самым причинив многомиллионный ущерб бюджету.

Кучитаров уволился из КДХ города за несколько дней до задержания. Он руководил структурой с августа 2019 года.