23 июля 2023

В челябинском районе сменился руководитель полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Новым руководителем полиции в Коркинском районе стал подполковник Владимир Дякин Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Коркинском районе Челябинской области сменился руководитель полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им стал подполковник Владимир Дякин.

«Начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков представил личному составу коркинского ОМВД нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Владимир Дякин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что нового руководителя Скоков представил в режиме видеоконференцсвязи. Он охарактеризовал Дякина, как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД — начальника полиции.

Перед новым руководителем районной полиции уже поставлен ряд задач. Среди них проведение мероприятий по повышению качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений и преступлений двойной превенции, преступных деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, противодействие дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства, а также организация работы по комплектованию отдела полиции профессиональными кадрами.

«Для подразделения начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. Коллектив всегда работал стабильно и имеет необходимый потенциал для выполнения служебных задач на более высоком уровне. Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения. Граждане должны чувствовать свою защищенность, понимать, что рядом всегда есть те, кто готов быстро прийти на помощь», — приводит слова Скокова пресс-службу ГУ МВД по региону.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркинском районе Челябинской области сменился руководитель полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им стал подполковник Владимир Дякин. «Начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков представил личному составу коркинского ОМВД нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Владимир Дякин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что нового руководителя Скоков представил в режиме видеоконференцсвязи. Он охарактеризовал Дякина, как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД — начальника полиции. Перед новым руководителем районной полиции уже поставлен ряд задач. Среди них проведение мероприятий по повышению качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений и преступлений двойной превенции, преступных деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, противодействие дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства, а также организация работы по комплектованию отдела полиции профессиональными кадрами. «Для подразделения начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. Коллектив всегда работал стабильно и имеет необходимый потенциал для выполнения служебных задач на более высоком уровне. Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения. Граждане должны чувствовать свою защищенность, понимать, что рядом всегда есть те, кто готов быстро прийти на помощь», — приводит слова Скокова пресс-службу ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...