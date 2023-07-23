В челябинском районе сменился руководитель полиции

Новым руководителем полиции в Коркинском районе стал подполковник Владимир Дякин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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В Коркинском районе Челябинской области сменился руководитель полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, им стал подполковник Владимир Дякин.

«Начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков представил личному составу коркинского ОМВД нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Владимир Дякин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что нового руководителя Скоков представил в режиме видеоконференцсвязи. Он охарактеризовал Дякина, как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД — начальника полиции.

Перед новым руководителем районной полиции уже поставлен ряд задач. Среди них проведение мероприятий по повышению качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений и преступлений двойной превенции, преступных деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, противодействие дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства, а также организация работы по комплектованию отдела полиции профессиональными кадрами.

«Для подразделения начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. Коллектив всегда работал стабильно и имеет необходимый потенциал для выполнения служебных задач на более высоком уровне. Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения. Граждане должны чувствовать свою защищенность, понимать, что рядом всегда есть те, кто готов быстро прийти на помощь», — приводит слова Скокова пресс-службу ГУ МВД по региону.