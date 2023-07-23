В российском регионе несовершеннолетняя мама пропала с ребенком

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Ботанический сад. Екатеринбург, коляска детская, ботанический сад
В Тверской области 16-летняя мама самовольно покинула семейный центр со своим ребенком и пропала Фото:

В Тверской области шестнадцатилетняя мама вместе со своим сыном самовольно покинула семейный центр социального обслуживания «Мой семейный центр». В настоящий момент ведутся их поиски.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории, <…> которая вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР „Мой семейный центр“», — сообщает Следственный комитет по Тверской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пропавшая мама ребенка — девушка 2007 года рождения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Неравнодушных граждан, при наличии информации о пропавших, просят обращаться в региональное отделение СК РФ.

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В Тверской области шестнадцатилетняя мама вместе со своим сыном самовольно покинула семейный центр социального обслуживания «Мой семейный центр». В настоящий момент ведутся их поиски. «В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории, <…> которая вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР „Мой семейный центр“», — сообщает Следственный комитет по Тверской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пропавшая мама ребенка — девушка 2007 года рождения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Неравнодушных граждан, при наличии информации о пропавших, просят обращаться в региональное отделение СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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