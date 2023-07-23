В российском регионе несовершеннолетняя мама пропала с ребенком

В Тверской области шестнадцатилетняя мама вместе со своим сыном самовольно покинула семейный центр социального обслуживания «Мой семейный центр». В настоящий момент ведутся их поиски.
«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории, <…> которая вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР „Мой семейный центр“», — сообщает Следственный комитет по Тверской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пропавшая мама ребенка — девушка 2007 года рождения.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Неравнодушных граждан, при наличии информации о пропавших, просят обращаться в региональное отделение СК РФ.
В Тверской области шестнадцатилетняя мама вместе со своим сыном самовольно покинула семейный центр социального обслуживания «Мой семейный центр». В настоящий момент ведутся их поиски. «В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории, <…> которая вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР „Мой семейный центр“», — сообщает Следственный комитет по Тверской области в своем telegram-канале. Отмечается, что пропавшая мама ребенка — девушка 2007 года рождения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Неравнодушных граждан, при наличии информации о пропавших, просят обращаться в региональное отделение СК РФ.