Челябинский депутат Госдумы Наумов получил благодарность от Путина. Фото

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, наумов станислав
Депутат Госдумы от области Станислав Наумов получил благодарность президента Фото:

Депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову вручили благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он сообщил 25 июля в своих социальных сетях.

«Получил благодарность президента РФ Владимира Путина. За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — написал Наумов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что благодарности президента многим его коллегам вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Наумов также был награжден лично Володиным.

Фото:

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Депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову вручили благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он сообщил 25 июля в своих социальных сетях. «Получил благодарность президента РФ Владимира Путина. За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — написал Наумов на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметил, что благодарности президента многим его коллегам вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Наумов также был награжден лично Володиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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