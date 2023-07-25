Депутат Госдумы от области Станислав Наумов получил благодарность президента
Депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову вручили благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он сообщил 25 июля в своих социальных сетях.
«Получил благодарность президента РФ Владимира Путина. За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — написал Наумов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Депутат отметил, что благодарности президента многим его коллегам вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Наумов также был награжден лично Володиным.
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