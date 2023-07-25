Пермяк засудил продавцов авто, которые навязали ему лишние услуги на 130 тысяч

26 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Пермяк в суде взыскал также компенсацию морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми подал в суд на продавцов авто, которые навязали ему лишние услуги на 130 тысяч рублей. Пермяку удалось отсудить у торговцев более 120 тысяч за ненужную сделку, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Суд решил: взыскать с АО „ВЭР“ в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору, в размере 117 000 рублей», — говорится в решении. Также компания должна пермяку выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере 1,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Как пояснил истец, в начале 2023 года он приобрел в одном из салонов поддержанный автомобиль Toyota Camry за 1,3 млн рублей. При покупке истец с ответчиком также заключили договор об оказании услуги «Карта технической помощи на дороге», которую продавали в салоне. Карта техпомощи позволяет владельцу вызвать эвакуатор и техническую помощь в случае экстренных ситуаций на дороге. Пермяк посчитал, что данную услугу ему навязали и она ему не нужна, поэтому обратился в компанию, чтобы расторгнуть договор и вернуть деньги. Но там вернули только 13 тысяч рублей, а позже стали игнорировать обращения клиента.

Житель Перми подал в суд на продавцов авто, которые навязали ему лишние услуги на 130 тысяч рублей. Пермяку удалось отсудить у торговцев более 120 тысяч за ненужную сделку, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Суд решил: взыскать с АО „ВЭР“ в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору, в размере 117 000 рублей», — говорится в решении. Также компания должна пермяку выплатить проценты за пользование чужими средствами в размере 1,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Как пояснил истец, в начале 2023 года он приобрел в одном из салонов поддержанный автомобиль Toyota Camry за 1,3 млн рублей. При покупке истец с ответчиком также заключили договор об оказании услуги «Карта технической помощи на дороге», которую продавали в салоне. Карта техпомощи позволяет владельцу вызвать эвакуатор и техническую помощь в случае экстренных ситуаций на дороге. Пермяк посчитал, что данную услугу ему навязали и она ему не нужна, поэтому обратился в компанию, чтобы расторгнуть договор и вернуть деньги. Но там вернули только 13 тысяч рублей, а позже стали игнорировать обращения клиента.