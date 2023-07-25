25 июля 2023

В Екатеринбурге налоговая требует от церкви 38 копеек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Налоговая декларация. 3-НДФЛ. Челябинск, налоги, налоговая декларация, налоговая служба, деньги, 3-ндфл, декларационная кампания
В Екатеринбурге налоговая требует от церкви 38 копеек Фото:

Налоговая Кировского района хочет взыскать 38 копеек местной христианской церкви. Информацию опубликовали в картотеке дел арбитражного суда.

Иск подали 24 июля. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В картотеке сообщается, что подано заявление о взыскании обязательных платежей и санкций.

При этом представители религиозной организации заявили «КП-Урал», что не знают об иске. Они пообещали разобраться с ситуацией.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Налоговая Кировского района хочет взыскать 38 копеек местной христианской церкви. Информацию опубликовали в картотеке дел арбитражного суда. Иск подали 24 июля. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В картотеке сообщается, что подано заявление о взыскании обязательных платежей и санкций. При этом представители религиозной организации заявили «КП-Урал», что не знают об иске. Они пообещали разобраться с ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...