В Екатеринбурге налоговая требует от церкви 38 копеек
Налоговая Кировского района хочет взыскать 38 копеек местной христианской церкви. Информацию опубликовали в картотеке дел арбитражного суда.
Иск подали 24 июля. Ответчиком выступает местная церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В картотеке сообщается, что подано заявление о взыскании обязательных платежей и санкций.
При этом представители религиозной организации заявили «КП-Урал», что не знают об иске. Они пообещали разобраться с ситуацией.
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