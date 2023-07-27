Минспорт РФ пригласит Украину на аналог Олимпиады в Екатеринбурге и Москве

Министерство спорта РФ пригласит украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве. Об этом заявил министр спорта глава министерства Олег Матицын на саммите «Россия — Африка».
«Конечно, пригласим [украинских спортсменов] и обеспечим безопасность их пребывания на территории (России), а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», — сказал Олег Матыцин. Его слова передает «Матч ТВ».
Ранее Матицын сообщал о проведении Всемирных игр дружбы. По его словам, эти игры будут проходить раз в четыре года. В них будет 27 видов спорта, в то время, как на Олимпиаде спортсмены соревнуются в 32 дисциплинах.
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