В Екатеринбурге проведут альтернативную Олимпиаду

27 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проведут Всемирные игры дружбы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы. Об этом сообщил федеральный министр спорта Олег Матыцин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «В 2024 году Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Екатеринбурге и Москве. Планируем проводить эти игры раз в четыре года», — цитирует Матыцина агентство РИА Новости. В играх будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Для сравнения, во время летней Олимпиады атлеты соревнуются в 32 дисциплинах. Продлится состязание две недели — с 15 по 29 сентября.

В Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы. Об этом сообщил федеральный министр спорта Олег Матыцин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «В 2024 году Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Екатеринбурге и Москве. Планируем проводить эти игры раз в четыре года», — цитирует Матыцина агентство РИА Новости. В играх будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Для сравнения, во время летней Олимпиады атлеты соревнуются в 32 дисциплинах. Продлится состязание две недели — с 15 по 29 сентября.