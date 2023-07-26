26 июля 2023

В Екатеринбурге проведут альтернативную Олимпиаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорт, соревнования. архив. Пермь, олимпиада, спорт, медали, спортивные награды, награждение, кубки чемпионов
В Екатеринбурге проведут Всемирные игры дружбы Фото:

В Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы. Об этом сообщил федеральный министр спорта Олег Матыцин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«В 2024 году Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Екатеринбурге и Москве. Планируем проводить эти игры раз в четыре года», — цитирует Матыцина агентство РИА Новости.

В играх будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Для сравнения, во время летней Олимпиады атлеты соревнуются в 32 дисциплинах. Продлится состязание две недели — с 15 по 29 сентября.

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В Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы. Об этом сообщил федеральный министр спорта Олег Матыцин, выступая на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. «В 2024 году Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Екатеринбурге и Москве. Планируем проводить эти игры раз в четыре года», — цитирует Матыцина агентство РИА Новости. В играх будут 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских. Для сравнения, во время летней Олимпиады атлеты соревнуются в 32 дисциплинах. Продлится состязание две недели — с 15 по 29 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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