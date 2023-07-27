Жители пермской многоэтажки обнаружили под окнами труп

На место происшествия прибыла полиция и скорая
В Перми под окнами многоэтажного дома по улице Менжинского, 53а обнаружили труп женщины. Об этом сообщается в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, местная жительница выпала из окна.
«Менжинского 53а, около полуночи выпала из окна», — сообщается в публикации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.
Ранее URA.RU сообщало о погибшем под окнами пермского ЖК «Гулливер» в центре города. Мужчина упал с большой высоты и скончался еще до прибытия скорой.
Обновлено в 10:32
В УМВД по городу Перми подтвердили факт гибели женщины. Погибшей было 49 лет.
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