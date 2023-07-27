27 июля 2023

Жители пермской многоэтажки обнаружили под окнами труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полицейские, лента ограждения, оцепление
На место происшествия прибыла полиция и скорая Фото:

В Перми под окнами многоэтажного дома по улице Менжинского, 53а обнаружили труп женщины. Об этом сообщается в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, местная жительница выпала из окна.

«Менжинского 53а, около полуночи выпала из окна», — сообщается в публикации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало о погибшем под окнами пермского ЖК «Гулливер» в центре города. Мужчина упал с большой высоты и скончался еще до прибытия скорой.

Обновлено в 10:32

В УМВД по городу Перми подтвердили факт гибели женщины. Погибшей было 49 лет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми под окнами многоэтажного дома по улице Менжинского, 53а обнаружили труп женщины. Об этом сообщается в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, местная жительница выпала из окна. «Менжинского 53а, около полуночи выпала из окна», — сообщается в публикации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало о погибшем под окнами пермского ЖК «Гулливер» в центре города. Мужчина упал с большой высоты и скончался еще до прибытия скорой. Обновлено в 10:32 В УМВД по городу Перми подтвердили факт гибели женщины. Погибшей было 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...