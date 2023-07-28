На трассе Тюмень — Екатеринбург в ДТП погиб тракторист. Фото 28 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 + Трагедия произошла с участием большегруза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Тюмень — Екатеринбург в аварии погиб тракторист. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. Мужчина скончался на месте ДТП. «Трагедия на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Пустой бензовоз въехал в трактор „Беларусь“, движущийся в попутном направлении. От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения, скончался от полученных травм», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы. Ранее в аварии под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход. Трагедия произошла в конце июня в селе Юргинском. Водитель трактора погиб на месте ГИБДД Тюменской области На трассе Тюмень — Екатеринбург в аварии погиб тракторист. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. Мужчина скончался на месте ДТП. «Трагедия на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Пустой бензовоз въехал в трактор „Беларусь“, движущийся в попутном направлении. От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения, скончался от полученных травм», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы. Ранее в аварии под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход. Трагедия произошла в конце июня в селе Юргинском. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям