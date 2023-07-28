На трассе Тюмень — Екатеринбург в ДТП погиб тракторист. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Трагедия произошла с участием большегруза Фото:

На трассе Тюмень — Екатеринбург в аварии погиб тракторист. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. Мужчина скончался на месте ДТП.

«Трагедия на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Пустой бензовоз въехал в трактор „Беларусь“, движущийся в попутном направлении. От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения, скончался от полученных травм», — сообщают в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в аварии под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход. Трагедия произошла в конце июня в селе Юргинском.

Водитель трактора погиб на месте
Водитель трактора погиб на месте

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На трассе Тюмень — Екатеринбург в аварии погиб тракторист. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. Мужчина скончался на месте ДТП. «Трагедия на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Пустой бензовоз въехал в трактор „Беларусь“, движущийся в попутном направлении. От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения, скончался от полученных травм», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы. Ранее в аварии под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход. Трагедия произошла в конце июня в селе Юргинском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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