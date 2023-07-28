Трагедия произошла с участием большегруза
На трассе Тюмень — Екатеринбург в аварии погиб тракторист. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. Мужчина скончался на месте ДТП.
«Трагедия на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Пустой бензовоз въехал в трактор „Беларусь“, движущийся в попутном направлении. От удара трактор отбросило в кювет. Водитель трактора, мужчина 1966 года рождения, скончался от полученных травм», — сообщают в ведомстве.
В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее в аварии под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход. Трагедия произошла в конце июня в селе Юргинском.
Водитель трактора погиб на месте
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