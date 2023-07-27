Челябинский завод заинтересовался производством в Африке

28 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Челябинский завод предложил проект строительства завода в Африке Фото: Илья Московец © URA.RU Завод «Композит Групп Челябинск» заинтересовался запуском производства в странах Африки. Как заявил директор предприятия Олег Беляев, компания готова выпускать на континенте композитную арматуру. «Мы готовы создать в Африке производство композитной арматуры, которая заменит металл. Такое предприятие не потребует глобальных инвестиций, как, например, при создании метзавода. Не потребуется много места и других ресурсов, кроме электричества», — процитировала пресс-служба регионального минпрома слова Беляева. Директор отметил, что появление завода в Африке создаст в регионе новые рабочие места, налоговую базу и экологически чистое производство. Заявления Беляева выстроены на проработанной базе. Представители компании приняли участие в переговорах в рамках проекта «Африка 123», предполагающего создание на континенте 123 «умных» городов. Иностранцев заинтересовала челябинская технология, поскольку композитная арматура отвечает принципам проекта. Кроме того, есть возможность установить технологические линии и производить готовый строительный материал непосредственно на территории строительного комплекса. Беляев принял участие в работе Второго саммита форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Руководитель обозначил, что завод уже имеет опыт работы за рубежом. Его подразделения есть в Индии и Бразилии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Композит Групп Челябинск» заинтересовался запуском производства в странах Африки. Как заявил директор предприятия Олег Беляев, компания готова выпускать на континенте композитную арматуру. «Мы готовы создать в Африке производство композитной арматуры, которая заменит металл. Такое предприятие не потребует глобальных инвестиций, как, например, при создании метзавода. Не потребуется много места и других ресурсов, кроме электричества», — процитировала пресс-служба регионального минпрома слова Беляева. Директор отметил, что появление завода в Африке создаст в регионе новые рабочие места, налоговую базу и экологически чистое производство. Заявления Беляева выстроены на проработанной базе. Представители компании приняли участие в переговорах в рамках проекта «Африка 123», предполагающего создание на континенте 123 «умных» городов. Иностранцев заинтересовала челябинская технология, поскольку композитная арматура отвечает принципам проекта. Кроме того, есть возможность установить технологические линии и производить готовый строительный материал непосредственно на территории строительного комплекса. Беляев принял участие в работе Второго саммита форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Руководитель обозначил, что завод уже имеет опыт работы за рубежом. Его подразделения есть в Индии и Бразилии.