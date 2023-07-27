27 июля 2023

Челябинский завод заинтересовался производством в Африке

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, арматура, проволока, ммк-метиз, рабочий
Челябинский завод предложил проект строительства завода в Африке Фото:

Завод «Композит Групп Челябинск» заинтересовался запуском производства в странах Африки. Как заявил директор предприятия Олег Беляев, компания готова выпускать на континенте композитную арматуру.

«Мы готовы создать в Африке производство композитной арматуры, которая заменит металл. Такое предприятие не потребует глобальных инвестиций, как, например, при создании метзавода. Не потребуется много места и других ресурсов, кроме электричества», — процитировала пресс-служба регионального минпрома слова Беляева.

Директор отметил, что появление завода в Африке создаст в регионе новые рабочие места, налоговую базу и экологически чистое производство. Заявления Беляева выстроены на проработанной базе. Представители компании приняли участие в переговорах в рамках проекта «Африка 123», предполагающего создание на континенте 123 «умных» городов. Иностранцев заинтересовала челябинская технология, поскольку композитная арматура отвечает принципам проекта. Кроме того, есть возможность установить технологические линии и производить готовый строительный материал непосредственно на территории строительного комплекса.

Беляев принял участие в работе Второго саммита форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Руководитель обозначил, что завод уже имеет опыт работы за рубежом. Его подразделения есть в Индии и Бразилии.

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Завод «Композит Групп Челябинск» заинтересовался запуском производства в странах Африки. Как заявил директор предприятия Олег Беляев, компания готова выпускать на континенте композитную арматуру. «Мы готовы создать в Африке производство композитной арматуры, которая заменит металл. Такое предприятие не потребует глобальных инвестиций, как, например, при создании метзавода. Не потребуется много места и других ресурсов, кроме электричества», — процитировала пресс-служба регионального минпрома слова Беляева. Директор отметил, что появление завода в Африке создаст в регионе новые рабочие места, налоговую базу и экологически чистое производство. Заявления Беляева выстроены на проработанной базе. Представители компании приняли участие в переговорах в рамках проекта «Африка 123», предполагающего создание на континенте 123 «умных» городов. Иностранцев заинтересовала челябинская технология, поскольку композитная арматура отвечает принципам проекта. Кроме того, есть возможность установить технологические линии и производить готовый строительный материал непосредственно на территории строительного комплекса. Беляев принял участие в работе Второго саммита форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Руководитель обозначил, что завод уже имеет опыт работы за рубежом. Его подразделения есть в Индии и Бразилии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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