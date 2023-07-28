«ЧВК Девчата» привезла бойцам на передовую домашний хлеб. Видео

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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, хлеб, хлебная корзинка, еда
Домашний хлеб позволит российским бойцам почувствовать тепло родного дома, заявили волонтеры Фото:
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Девушки из петербуржской волонтерской организации «ЧВК Девчата» Александра и Ольга доставили бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Мы привезли самое ценное, что сделано своими руками, — хлеб», — заявили волонтеры. По словам волонтеров, они специально испекли черный хлеб своими руками, чтобы бойцы почувствовали тепло дома и знали, что их любят и ждут.

Это не первый раз, когда Ольга и Александра приезжают на передовую, они регулярно помогают бойцам и их семьям. Девушки не боятся трудностей, они объединяют вокруг себя людей, которые разделяют их заботу. К ним недавно присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает ребят в госпиталях и проявляет заботу о них. Все они понимают, что такое любовь и готовы дарить свое тепло своим близким.

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Девушки из петербуржской волонтерской организации «ЧВК Девчата» Александра и Ольга доставили бойцам на передовую свежеиспеченный домашний хлеб. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Мы привезли самое ценное, что сделано своими руками, — хлеб», — заявили волонтеры. По словам волонтеров, они специально испекли черный хлеб своими руками, чтобы бойцы почувствовали тепло дома и знали, что их любят и ждут. Это не первый раз, когда Ольга и Александра приезжают на передовую, они регулярно помогают бойцам и их семьям. Девушки не боятся трудностей, они объединяют вокруг себя людей, которые разделяют их заботу. К ним недавно присоединилась еще одна девушка из Москвы, которая посещает ребят в госпиталях и проявляет заботу о них. Все они понимают, что такое любовь и готовы дарить свое тепло своим близким.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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