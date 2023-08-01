В Челябинске в запертой квартире нашли труп женщины

В Челябинске 1 августа спасатели вскрыли дверь квартиры на улице 5-й Электровозной и нашли там мертвую 39-летнюю женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), в службу обратились родственники, так как женщина страдала хроническими заболеваниями и перестала выходить на связь.
«1 августа в ЕДДС-112 поступил вызов с 5-й Электровозной. Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 39-летней челябинки, которая внезапно перестала выходить на связь. Тревогу забили родственники, так как женщина страдала хроническими заболеваниями», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.
В квартиру на улице 5-Электровозной 1 августа выехали сотрудники Челябинской городской службы спасения. Они составили протокол и вскрыли дверь специальным инструментом. Обстоятельства смерти челябинки выясняются.
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