Собчак оправдалась за интервью с Паниным*

Собчак: нужно брать интервью у антигероев и маньяков

02 августа 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак заявила, что нужно брать интервью антигероев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак заявила, что нужно брать интервью у маньяков и антигероев. Таким образом она прокомментировала заявление Лиги безопасного интернета, в котором были требования проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом). «Мое дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — написала Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что все террористические высказывания Панина были вырезаны. Собчак утверждает, что на видео стоят плашки, которые передают позицию редакции, которая противоположна словам актера. Ранее Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной обратилась в Следственный комитет России. Поводом стало интервью Собчак с Паниным. Мизулина отметила, что ряд высказываний Панина в адрес России попадает под признаки состава преступления. Примерно такая же история произошла в 2021 году, когда Собчак брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Тогда бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать игнорировать маньяков в СМИ и даже отстранить Собчак от всех телеэфиров. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистка Ксения Собчак заявила, что нужно брать интервью у маньяков и антигероев. Таким образом она прокомментировала заявление Лиги безопасного интернета, в котором были требования проверить Собчак на публичное оправдание терроризма после интервью с актером Алексеем Паниным (признан Минюстом России иноагентом). «Мое дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — написала Ксения Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что все террористические высказывания Панина были вырезаны. Собчак утверждает, что на видео стоят плашки, которые передают позицию редакции, которая противоположна словам актера. Ранее Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной обратилась в Следственный комитет России. Поводом стало интервью Собчак с Паниным. Мизулина отметила, что ряд высказываний Панина в адрес России попадает под признаки состава преступления. Примерно такая же история произошла в 2021 году, когда Собчак брала интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Тогда бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать игнорировать маньяков в СМИ и даже отстранить Собчак от всех телеэфиров. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента