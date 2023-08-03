Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно
В Екатеринбурге с 14 июля полиция и волонтеры ищут пропавшего 40-летнего Дмитрия Конона. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.
«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину, неизвестна», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.
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