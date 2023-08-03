В Екатеринбурге полмесяца ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Фото 04 августа 2023 в 00:47 Размер текста - 17 + Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге с 14 июля полиция и волонтеры ищут пропавшего 40-летнего Дмитрия Конона. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину, неизвестна», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb В Екатеринбурге с 14 июля полиция и волонтеры ищут пропавшего 40-летнего Дмитрия Конона. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину, неизвестна», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям