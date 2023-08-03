03 августа 2023

В Екатеринбурге полмесяца ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, светофор, прохожий, непогода, ограждение, площадь 1905 года, забор, дождь, мужчина под зонтом
Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно Фото:

В Екатеринбурге с 14 июля полиция и волонтеры ищут пропавшего 40-летнего Дмитрия Конона. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.

«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину, неизвестна», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.

Фото:

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В Екатеринбурге с 14 июля полиция и волонтеры ищут пропавшего 40-летнего Дмитрия Конона. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети. «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину, неизвестна», — сообщили в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 14 июля, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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