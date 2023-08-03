Свердловский мэр спел песню про коня. Видео

Глава Тугулымского округа Черепанов от души пел и веселился на слете казаков

04 августа 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

На слет под Тугулымом приезжали 900 казаков и исполнителей фольклора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов от души веселился на слете казачьей славы «Тугулымская братина». Фестиваль прошел в конце июля, однако видео, на котором мэр пел известную песню «Конь», появилось только сейчас. Им поделился читатель URA.RU, который был одним из участников мероприятия. «Под Тугулымом состоялся традиционный слет казачества, и глава округа Черепанов принял в нем активное участие. Песни пели до поздней ночи, обстановка царила неофициальная. Многие заметили, что мэр был изрядно подшофе», — рассказал читатель. Как видно на кадрах, Николай Черепанов от души подпевал участнице слета, исполнявшей песню «Конь» из репертуара группы «Любэ», и отпускал комментарии. «Сядет она на коня! Причем верхом! Танцуйте все!» — кричал в микрофон мэр. «Я просто русский. Сам деревенский, патриот своей родины, поддерживаю казаков. Музыкального образования не имею, но когда душа просит — могу и спеть», — ответил на вопрос корреспондента Николай Черепанов. Он добавил, что нынешний казачий слет имел патриотический уклон. На нем собралось около тысячи казаков из разных станиц и хуторов, исполнителей фольклора и просто отдыхающих. По словам Черепанова, в следующем году мероприятие планируют сделать еще более масштабным.

Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов от души веселился на слете казачьей славы «Тугулымская братина». Фестиваль прошел в конце июля, однако видео, на котором мэр пел известную песню «Конь», появилось только сейчас. Им поделился читатель URA.RU, который был одним из участников мероприятия. «Под Тугулымом состоялся традиционный слет казачества, и глава округа Черепанов принял в нем активное участие. Песни пели до поздней ночи, обстановка царила неофициальная. Многие заметили, что мэр был изрядно подшофе», — рассказал читатель. Как видно на кадрах, Николай Черепанов от души подпевал участнице слета, исполнявшей песню «Конь» из репертуара группы «Любэ», и отпускал комментарии. «Сядет она на коня! Причем верхом! Танцуйте все!» — кричал в микрофон мэр. «Я просто русский. Сам деревенский, патриот своей родины, поддерживаю казаков. Музыкального образования не имею, но когда душа просит — могу и спеть», — ответил на вопрос корреспондента Николай Черепанов. Он добавил, что нынешний казачий слет имел патриотический уклон. На нем собралось около тысячи казаков из разных станиц и хуторов, исполнителей фольклора и просто отдыхающих. По словам Черепанова, в следующем году мероприятие планируют сделать еще более масштабным.