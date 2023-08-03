Глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов от души веселился на слете казачьей славы «Тугулымская братина». Фестиваль прошел в конце июля, однако видео, на котором мэр пел известную песню «Конь», появилось только сейчас. Им поделился читатель URA.RU, который был одним из участников мероприятия.
«Под Тугулымом состоялся традиционный слет казачества, и глава округа Черепанов принял в нем активное участие. Песни пели до поздней ночи, обстановка царила неофициальная. Многие заметили, что мэр был изрядно подшофе», — рассказал читатель.
Как видно на кадрах, Николай Черепанов от души подпевал участнице слета, исполнявшей песню «Конь» из репертуара группы «Любэ», и отпускал комментарии. «Сядет она на коня! Причем верхом! Танцуйте все!» — кричал в микрофон мэр.
«Я просто русский. Сам деревенский, патриот своей родины, поддерживаю казаков. Музыкального образования не имею, но когда душа просит — могу и спеть», — ответил на вопрос корреспондента Николай Черепанов.
Он добавил, что нынешний казачий слет имел патриотический уклон. На нем собралось около тысячи казаков из разных станиц и хуторов, исполнителей фольклора и просто отдыхающих. По словам Черепанова, в следующем году мероприятие планируют сделать еще более масштабным.
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