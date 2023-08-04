В Снежинске Челябинской области выставлена на продажу гостиница, расположенная на территории санатория «Соколенок». Стоимость готового бизнеса оценивается в 26 млн рублей, говорится на сайте объявлений.
«Продается здание с прилегающей территорией санатория „Соколенок“, расположенное в живописнейшем месте Южного Урала. Полностью функционирующее», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что в гостинице есть центральное отопление и водоснабжение. Площадь объекта составляет 980 квадратных метров. Все подробности продажи владелец готов рассказать по телефону.
В Челябинской области регулярно выставляют на продажу готовый бизнес. Так, в Магнитогорске продается кафе-шашлычная «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов.
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