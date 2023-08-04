04 августа 2023

В Снежинске продается гостиница на территории санатория. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Гостиница выставлена на продажу за 26 млн рублей Фото:

В Снежинске Челябинской области выставлена на продажу гостиница, расположенная на территории санатория «Соколенок». Стоимость готового бизнеса оценивается в 26 млн рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается здание с прилегающей территорией санатория „Соколенок“, расположенное в живописнейшем месте Южного Урала. Полностью функционирующее», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что в гостинице есть центральное отопление и водоснабжение. Площадь объекта составляет 980 квадратных метров. Все подробности продажи владелец готов рассказать по телефону.

В Челябинской области регулярно выставляют на продажу готовый бизнес. Так, в Магнитогорске продается кафе-шашлычная «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов.

Объект находится в живописном месте
Объект находится в живописном месте

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В Снежинске Челябинской области выставлена на продажу гостиница, расположенная на территории санатория «Соколенок». Стоимость готового бизнеса оценивается в 26 млн рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается здание с прилегающей территорией санатория „Соколенок“, расположенное в живописнейшем месте Южного Урала. Полностью функционирующее», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что в гостинице есть центральное отопление и водоснабжение. Площадь объекта составляет 980 квадратных метров. Все подробности продажи владелец готов рассказать по телефону. В Челябинской области регулярно выставляют на продажу готовый бизнес. Так, в Магнитогорске продается кафе-шашлычная «Рефей» за 48,5 миллиона рублей. Ресторан находится на оживленной улице и имеет наработанную базу клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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