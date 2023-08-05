05 августа 2023
04 августа 2023

Екатеринбургские добровольцы провели масштабную очистку лесопарка от мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, шарташский лесопарк
Добровольцы очистили от мусора 18 гектаров Шарташского лесопарка Фото:

В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге добровольцы очистили от мусора 18 гектаров леса. В уборке приняли участие 100 волонтеров из Свердловской области и других регионов России.

«Убрали мусор вдоль тропинок на Каменных Палатках, далее прошли рядом с забором Кировского оптового рынка и закончили на улице Пески. Если в глубине парка было достаточно чисто, то лес вдоль границ был очень замусорен. Также очень грязно было вдоль забора КОРа. Арендаторы просто перебрасывают свой мусор через забор в парк», — рассказали волонтеры в telegram-канале «Экодозор-чат»

Для раздельного сбора мусора волонтеры отдельно собирали стекло и пластик. Помимо этого было собрано и вывезено на переработку 75 автомобильных покрышек.

Ранее URA.RU сообщало о сборе рекордного количества мусора на реке Решетке в Екатеринбурге. Добровольцы собрали более 160 кубических метров твердых отходов.

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В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге добровольцы очистили от мусора 18 гектаров леса. В уборке приняли участие 100 волонтеров из Свердловской области и других регионов России. «Убрали мусор вдоль тропинок на Каменных Палатках, далее прошли рядом с забором Кировского оптового рынка и закончили на улице Пески. Если в глубине парка было достаточно чисто, то лес вдоль границ был очень замусорен. Также очень грязно было вдоль забора КОРа. Арендаторы просто перебрасывают свой мусор через забор в парк», — рассказали волонтеры в telegram-канале «Экодозор-чат» Для раздельного сбора мусора волонтеры отдельно собирали стекло и пластик. Помимо этого было собрано и вывезено на переработку 75 автомобильных покрышек. Ранее URA.RU сообщало о сборе рекордного количества мусора на реке Решетке в Екатеринбурге. Добровольцы собрали более 160 кубических метров твердых отходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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