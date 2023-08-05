Екатеринбургские добровольцы провели масштабную очистку лесопарка от мусора

В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге добровольцы очистили от мусора 18 гектаров леса. В уборке приняли участие 100 волонтеров из Свердловской области и других регионов России.
«Убрали мусор вдоль тропинок на Каменных Палатках, далее прошли рядом с забором Кировского оптового рынка и закончили на улице Пески. Если в глубине парка было достаточно чисто, то лес вдоль границ был очень замусорен. Также очень грязно было вдоль забора КОРа. Арендаторы просто перебрасывают свой мусор через забор в парк», — рассказали волонтеры в telegram-канале «Экодозор-чат»
Для раздельного сбора мусора волонтеры отдельно собирали стекло и пластик. Помимо этого было собрано и вывезено на переработку 75 автомобильных покрышек.
Ранее URA.RU сообщало о сборе рекордного количества мусора на реке Решетке в Екатеринбурге. Добровольцы собрали более 160 кубических метров твердых отходов.
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