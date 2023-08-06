В Нижнем Тагиле мужчины устроили драку посреди дороги. Видео

06 августа 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Драка произошла 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин устроили драку посреди дороги. Из-за конфликта движение по одной из полос оказалось «парализованным», заявили очевидцы в соцсети. «Двое мужчин устроили кулачные бои без правил прямо на проезжей части. Тем самым, они на время „парализовали“ дорожное движение на одной из полос», — заявил очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Конфликт произошел 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. В потасовке участвовали иностранные граждане.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин устроили драку посреди дороги. Из-за конфликта движение по одной из полос оказалось «парализованным», заявили очевидцы в соцсети. «Двое мужчин устроили кулачные бои без правил прямо на проезжей части. Тем самым, они на время „парализовали“ дорожное движение на одной из полос», — заявил очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Конфликт произошел 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. В потасовке участвовали иностранные граждане.