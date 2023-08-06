06 августа 2023
05 августа 2023

В Нижнем Тагиле мужчины устроили драку посреди дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рокеры. Челябинск., драка
Драка произошла 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин устроили драку посреди дороги. Из-за конфликта движение по одной из полос оказалось «парализованным», заявили очевидцы в соцсети.

«Двое мужчин устроили кулачные бои без правил прямо на проезжей части. Тем самым, они на время „парализовали“ дорожное движение на одной из полос», — заявил очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Конфликт произошел 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. В потасовке участвовали иностранные граждане.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое мужчин устроили драку посреди дороги. Из-за конфликта движение по одной из полос оказалось «парализованным», заявили очевидцы в соцсети. «Двое мужчин устроили кулачные бои без правил прямо на проезжей части. Тем самым, они на время „парализовали“ дорожное движение на одной из полос», — заявил очевидец в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил». Конфликт произошел 6 августа примерно в 8:40 на проспекте Мира. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. В потасовке участвовали иностранные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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