06 августа 2023
05 августа 2023

В Челябинске школьница поранила ногу о штырь в лабиринте страха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, зеркала, лабиринт
Лабиринт страха, где поранилась школьница, находится в центре Челябинска Фото:

В Челябинске школьница распорола ногу о штырь в темноте в лабиринте страха на Кировке. Об этом рассказал отец пострадавшей.

«Девочка гуляла с подругой по Кировке, когда решила заглянуть в комнату страха, которая находится в Smile Park. В помещении было абсолютно ничего не видно. В этой темноте она и напоролась на штырь», — сообщается в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на отца пострадавшей.

Случай произошел еще 29 июля. Но родители школьницы решили рассказать о нем только сейчас. По их словам, рана оказалась глубокой. В травмпункте девочке наложили несколько швов. В первые дни пострадавшая практически не могла ходить. Сейчас уже идет на поправку. В полицию и прокуратуру семья обращаться не стала. О случившемся они решили рассказать, чтобы обезопасить других.

URA.RU направило официальный запрос в Smile Park с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Челябинске школьница распорола ногу о штырь в темноте в лабиринте страха на Кировке. Об этом рассказал отец пострадавшей. «Девочка гуляла с подругой по Кировке, когда решила заглянуть в комнату страха, которая находится в Smile Park. В помещении было абсолютно ничего не видно. В этой темноте она и напоролась на штырь», — сообщается в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на отца пострадавшей. Случай произошел еще 29 июля. Но родители школьницы решили рассказать о нем только сейчас. По их словам, рана оказалась глубокой. В травмпункте девочке наложили несколько швов. В первые дни пострадавшая практически не могла ходить. Сейчас уже идет на поправку. В полицию и прокуратуру семья обращаться не стала. О случившемся они решили рассказать, чтобы обезопасить других. URA.RU направило официальный запрос в Smile Park с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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