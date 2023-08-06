В Челябинске школьница поранила ногу о штырь в лабиринте страха

07 августа 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Лабиринт страха, где поранилась школьница, находится в центре Челябинска Фото: Наталия Вершинина © URA.RU В Челябинске школьница распорола ногу о штырь в темноте в лабиринте страха на Кировке. Об этом рассказал отец пострадавшей. «Девочка гуляла с подругой по Кировке, когда решила заглянуть в комнату страха, которая находится в Smile Park. В помещении было абсолютно ничего не видно. В этой темноте она и напоролась на штырь», — сообщается в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на отца пострадавшей. Случай произошел еще 29 июля. Но родители школьницы решили рассказать о нем только сейчас. По их словам, рана оказалась глубокой. В травмпункте девочке наложили несколько швов. В первые дни пострадавшая практически не могла ходить. Сейчас уже идет на поправку. В полицию и прокуратуру семья обращаться не стала. О случившемся они решили рассказать, чтобы обезопасить других. URA.RU направило официальный запрос в Smile Park с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Челябинске школьница распорола ногу о штырь в темноте в лабиринте страха на Кировке. Об этом рассказал отец пострадавшей. «Девочка гуляла с подругой по Кировке, когда решила заглянуть в комнату страха, которая находится в Smile Park. В помещении было абсолютно ничего не видно. В этой темноте она и напоролась на штырь», — сообщается в паблике «ЧП | ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на отца пострадавшей. Случай произошел еще 29 июля. Но родители школьницы решили рассказать о нем только сейчас. По их словам, рана оказалась глубокой. В травмпункте девочке наложили несколько швов. В первые дни пострадавшая практически не могла ходить. Сейчас уже идет на поправку. В полицию и прокуратуру семья обращаться не стала. О случившемся они решили рассказать, чтобы обезопасить других. URA.RU направило официальный запрос в Smile Park с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.