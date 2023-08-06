Основатель свердловского вуза умер после тяжелой болезни

Основатель и первый ректор Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин умер 5 августа

07 августа 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

На 77-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пятого августа на 77-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин. Долгие годы Болдыгин боролся с тяжелой болезнью. Прощание с ним состоится 9 августа в 12.00 в учебном корпусе ГУ по адресу: ул. Железнодорожников,3. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Невосполнимая потеря. Непостижимое и трудно переносимое горе. Глубоко скорбим и оплакиваем безвременный уход нашего Геннадия Васильевича. Горячо соболезнуем Светлане Балмаевой, преданной жене и другу, его детям Кате и Саше, внуку Леве, всем его друзьям и товарищам. И перебираем в благодарной памяти наши встречи и разговоры с ним, наши университетские события, наши общие радости, проблемы и печали. Светлая благодарная память!», — цитирует слова ректора Гуманитарного университета Льва Закса пресс-служба учебного заведения. Геннадий Болдыгин родился 05.02.1947 г. в селе Бабстово Ленинского района Хабаровского края. В 1974 г. окончил философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, в 1977 г. — аспирантуру по кафедре история зарубежной философии МГУ. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию «Критика гегелевской концепции доказательности». С 1986 доцент. В 1981 г. разработал и начал читать на философском, а затем на математическом и физическом факультетах Уральского государственного университета, первый в СССР курс по истории науки с древнейших времен до ХХ века. Автор идеи, организатор и первый ректор Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) — первого в СССР негосударственного частного вуза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пятого августа на 77-м году ушел из жизни основатель и первый ректор Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин. Долгие годы Болдыгин боролся с тяжелой болезнью. Прощание с ним состоится 9 августа в 12.00 в учебном корпусе ГУ по адресу: ул. Железнодорожников,3. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Невосполнимая потеря. Непостижимое и трудно переносимое горе. Глубоко скорбим и оплакиваем безвременный уход нашего Геннадия Васильевича. Горячо соболезнуем Светлане Балмаевой, преданной жене и другу, его детям Кате и Саше, внуку Леве, всем его друзьям и товарищам. И перебираем в благодарной памяти наши встречи и разговоры с ним, наши университетские события, наши общие радости, проблемы и печали. Светлая благодарная память!», — цитирует слова ректора Гуманитарного университета Льва Закса пресс-служба учебного заведения. Геннадий Болдыгин родился 05.02.1947 г. в селе Бабстово Ленинского района Хабаровского края. В 1974 г. окончил философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, в 1977 г. — аспирантуру по кафедре история зарубежной философии МГУ. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию «Критика гегелевской концепции доказательности». С 1986 доцент. В 1981 г. разработал и начал читать на философском, а затем на математическом и физическом факультетах Уральского государственного университета, первый в СССР курс по истории науки с древнейших времен до ХХ века. Автор идеи, организатор и первый ректор Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) — первого в СССР негосударственного частного вуза.