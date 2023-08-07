07 августа 2023

В Пермском крае жители деревни нашли автомобиль и труп в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Челябинск, берег, трава, небо, река миасс, река, природа
Необычную находку обнаружили жители деревни на дне Ирени Фото:

Жители деревни Биктулки (Пермский край) обнаружили на дне реки легковой автомобиль, чуть позже там же был найден труп. По их словам, на берегу Ирени отдыхала компания мужчин, после них остались вещи и пустые бутылки.

«В реке Ирень обнаружен легковой автомобиль. <…> Из воды достали человека без признаков жизни», — написано в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте».

Как автомобиль оказался в воде, сейчас выясняют сотрудники полиции, передает автор сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Жители деревни Биктулки (Пермский край) обнаружили на дне реки легковой автомобиль, чуть позже там же был найден труп. По их словам, на берегу Ирени отдыхала компания мужчин, после них остались вещи и пустые бутылки. «В реке Ирень обнаружен легковой автомобиль. <…> Из воды достали человека без признаков жизни», — написано в группе «ProCHAD» в соцсети «ВКонтакте». Как автомобиль оказался в воде, сейчас выясняют сотрудники полиции, передает автор сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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