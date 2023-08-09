На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере артисты провели финальную репетицию к юбилею города. За всю концертную неделю на площадке выступят более пяти тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины».
«Танцевальные коллективы и актеры вышли на финальный этап подготовки к юбилею Екатеринбурга. Уже 12 августа на сцене 300-летия выступит Леонид Агутин, а за неделю перед жителями города выступят больше пяти тысяч артистов. Дополнять гранд-спектакль, который подготовили сразу четыре режиссера, будут Валерия, „Симфоническое кино“ и Хор Турецкого», — сказано в сообщении. Организацию мероприятия взяли на себя администрация Екатеринбурга и «Фонд святой Екатерины».
По словам сорежиссера праздничной программы Александра Кондратенко, весь праздник 300-летия объединен общим смыслом: «Екатеринбург. Место действия». «В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции», — сказал он.
С идей концерта режиссерам помогали историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты. Ведущим мероприятия станет собирательный образ Екатеринбурга.
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