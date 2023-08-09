На главной сцене Екатеринбурга, посвященной 300-летию города, прошла финальная репетиция. Фото

10 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге провели финальную репетицию к 300-летию города Фото: пресс-служба «Фонда святой Екатерины» На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере артисты провели финальную репетицию к юбилею города. За всю концертную неделю на площадке выступят более пяти тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «Танцевальные коллективы и актеры вышли на финальный этап подготовки к юбилею Екатеринбурга. Уже 12 августа на сцене 300-летия выступит Леонид Агутин, а за неделю перед жителями города выступят больше пяти тысяч артистов. Дополнять гранд-спектакль, который подготовили сразу четыре режиссера, будут Валерия, „Симфоническое кино“ и Хор Турецкого», — сказано в сообщении. Организацию мероприятия взяли на себя администрация Екатеринбурга и «Фонд святой Екатерины». По словам сорежиссера праздничной программы Александра Кондратенко, весь праздник 300-летия объединен общим смыслом: «Екатеринбург. Место действия». «В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции», — сказал он. С идей концерта режиссерам помогали историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты. Ведущим мероприятия станет собирательный образ Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере артисты провели финальную репетицию к юбилею города. За всю концертную неделю на площадке выступят более пяти тысяч человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «Танцевальные коллективы и актеры вышли на финальный этап подготовки к юбилею Екатеринбурга. Уже 12 августа на сцене 300-летия выступит Леонид Агутин, а за неделю перед жителями города выступят больше пяти тысяч артистов. Дополнять гранд-спектакль, который подготовили сразу четыре режиссера, будут Валерия, „Симфоническое кино“ и Хор Турецкого», — сказано в сообщении. Организацию мероприятия взяли на себя администрация Екатеринбурга и «Фонд святой Екатерины». По словам сорежиссера праздничной программы Александра Кондратенко, весь праздник 300-летия объединен общим смыслом: «Екатеринбург. Место действия». «В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны. Через определенные образы и исторические примеры зритель будет переживать разные эмоции», — сказал он. С идей концерта режиссерам помогали историки, музейные работники, культурологи и другие специалисты. Ведущим мероприятия станет собирательный образ Екатеринбурга.