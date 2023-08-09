В Екатеринбурге пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке постепенно преображается. На стенах уже можно заметить рисунки в фиолетовом и сером цвете. Об этом рассказали представители фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.
«Вот уже почти месяц в переходе день и ночь трудятся художники, волонтеры и строители. Напомним, команда фестиваля STENOGRAFFIA решила преобразить знаменитое место к юбилею города», — заявила пресс-служба фестиваля и поделилась первыми фото в своем telegram-канале.
Ранее руководитель STENOGRAFFIA Анна Клец анонсировала, что в переходе Цоя появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги и цитаты, которые будут светиться. После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга и откроется 19 августа.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.