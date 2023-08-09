09 августа 2023

STENOGRAFFIA показала, как меняется переход Цоя на Плотинке в Екатеринбурге. Фото

STENOGRAFFIA показала первые изображения в переходе Цоя на Плотинке в Екатеринбурге
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Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор, плотинка
Обновленный переход должны открыть к 19 августа Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

В Екатеринбурге пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке постепенно преображается. На стенах уже можно заметить рисунки в фиолетовом и сером цвете. Об этом рассказали представители фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

«Вот уже почти месяц в переходе день и ночь трудятся художники, волонтеры и строители. Напомним, команда фестиваля STENOGRAFFIA решила преобразить знаменитое место к юбилею города», — заявила пресс-служба фестиваля и поделилась первыми фото в своем telegram-канале.

Ранее руководитель STENOGRAFFIA Анна Клец анонсировала, что в переходе Цоя появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги и цитаты, которые будут светиться. После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга и откроется 19 августа.

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В Екатеринбурге пешеходный переход с изображением певца Виктора Цоя на Плотинке постепенно преображается. На стенах уже можно заметить рисунки в фиолетовом и сером цвете. Об этом рассказали представители фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. «Вот уже почти месяц в переходе день и ночь трудятся художники, волонтеры и строители. Напомним, команда фестиваля STENOGRAFFIA решила преобразить знаменитое место к юбилею города», — заявила пресс-служба фестиваля и поделилась первыми фото в своем telegram-канале. Ранее руководитель STENOGRAFFIA Анна Клец анонсировала, что в переходе Цоя появятся 3D-фигуры, пасхалки-теги и цитаты, которые будут светиться. После ремонта рокерскую атмосферу перехода обещают сохранить. Обновленное пространство станет еще одним подарком к 300-летию Екатеринбурга и откроется 19 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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