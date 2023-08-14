Магнитогорск побил рекорд по количеству рождения двойняшек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитогорске Челябинской области с начала года родились 35 двоен Фото:

В стационаре центра охраны материнства и детства города Магнитогорска Челябинской области в 2023 году появились на свет 35 двоен. Об этом URA.RU рассказала заведующая перинатальным центром ЦОМиД Ольга Максимова.

«Мы бьем рекорды, у нас небывалый всплеск рождения двоен (35 — прим. URA.RU). Как мама двойняшек скажу, что женщине не нужно бояться рождения сразу двоих детей. Нужно верить в себя, в своих малышей, они сильные, они быстро вырастут, все будут вам завидовать, вы забудете о сложностях или будете вспоминать о них с улыбкой, — это „двойное счастье“», — поделилась Максимова.

В пресс-службе сообщили, в августе в стационаре находились одновременно по пять пар двойняшек. Это может быть связано с распространением процедуры эко. Также увеличению рождения двоен способствует применение гормональной контрацепции.

В августе в стационаре находились одновременно по пять пар двойняшек
В августе в стационаре находились одновременно по пять пар двойняшек
Фото:

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В стационаре центра охраны материнства и детства города Магнитогорска Челябинской области в 2023 году появились на свет 35 двоен. Об этом URA.RU рассказала заведующая перинатальным центром ЦОМиД Ольга Максимова. «Мы бьем рекорды, у нас небывалый всплеск рождения двоен (35 — прим. URA.RU). Как мама двойняшек скажу, что женщине не нужно бояться рождения сразу двоих детей. Нужно верить в себя, в своих малышей, они сильные, они быстро вырастут, все будут вам завидовать, вы забудете о сложностях или будете вспоминать о них с улыбкой, — это „двойное счастье“», — поделилась Максимова. В пресс-службе сообщили, в августе в стационаре находились одновременно по пять пар двойняшек. Это может быть связано с распространением процедуры эко. Также увеличению рождения двоен способствует применение гормональной контрацепции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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