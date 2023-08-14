Силовики проверяют челябинский миндор из-за транспортного коллапса

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, уголовный кодекс, женская колония, исправительная колония 4
В отношении неустановленных лиц из миндора возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных должностных лиц министерства дорожного хозяйства и транспорта. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в организации транспортного коллапса.

«По версии следствия, чиновники отказали нескольким перевозчикам в организации их деятельности. Таким образом до Чурилово было ликвидировано сразу несколько маршрутов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 169 УК РФ („Воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности“)», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там подтвердили, что данное дело находится в производстве. От дальнейших комментариев там воздержались.

Представители компаний-перевозчиков сообщили URA.RU, что, по их мнению, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона допустило нарушения при организации перевозок. Они неоднократно писали жалобы по этому поводу.

URA.RU направило запрос в региональный миндор. На момент публикации ответа не последовало.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных должностных лиц министерства дорожного хозяйства и транспорта. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в организации транспортного коллапса. «По версии следствия, чиновники отказали нескольким перевозчикам в организации их деятельности. Таким образом до Чурилово было ликвидировано сразу несколько маршрутов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 169 УК РФ („Воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности“)», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там подтвердили, что данное дело находится в производстве. От дальнейших комментариев там воздержались. Представители компаний-перевозчиков сообщили URA.RU, что, по их мнению, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона допустило нарушения при организации перевозок. Они неоднократно писали жалобы по этому поводу. URA.RU направило запрос в региональный миндор. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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