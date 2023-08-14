Силовики проверяют челябинский миндор из-за транспортного коллапса

В отношении неустановленных лиц из миндора возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных должностных лиц министерства дорожного хозяйства и транспорта. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, их подозревают в организации транспортного коллапса.

«По версии следствия, чиновники отказали нескольким перевозчикам в организации их деятельности. Таким образом до Чурилово было ликвидировано сразу несколько маршрутов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 169 УК РФ („Воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности“)», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там подтвердили, что данное дело находится в производстве. От дальнейших комментариев там воздержались.

Представители компаний-перевозчиков сообщили URA.RU, что, по их мнению, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона допустило нарушения при организации перевозок. Они неоднократно писали жалобы по этому поводу.

URA.RU направило запрос в региональный миндор. На момент публикации ответа не последовало.