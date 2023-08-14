14 августа 2023

Задержанный ФСБ челябинский похоронщик, заказавший покушение на конкурента, отправлен за решетку

Директора похоронного бюро в Озерске осудили за организацию покушения на конкурента
© Служба новостей «URA.RU»
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Молоток правосудия. Челябинск, замок, приговор, клетка, арест, зал суда, суд
Максима Гришина отправили в колонию на восемь лет Фото:

Директор похоронного бюро в Озерске (Челябинская область) Максим Гришин, задержанный ФСБ за организацию покушения на конкурента, осужден на восемь лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, приговор вступил в законную силу.

«По приговору Озерского городского суда от 12 мая местный житель осужден к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В апелляционных жалобах осужденный и его защитник просили приговор отменить. Областной суд согласился с доводами прокурора и оставил приговор без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Гришина правоохранительным органам сдал исполнитель. Сотрудники УФСБ по региону провели обыск в доме директора бюро и нашли у него 15 патронов к охотничьим карабинам. Своими действиями он хотел запугать конкурента. Убивать его — цели не было. При заказе нападения Гришин просил исполнителя стрелять по ногам.

Это не первый случай в Озерске, когда конкурирующие похоронные фирмы делят рынок. Так в 2017 году представители ритуальных компаний «Ритуал» и «Манн» устроили перестрелку в одном из пабов города. Примечательно, что в той перестрелке Гришин также принял непосредственное участие.

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Директор похоронного бюро в Озерске (Челябинская область) Максим Гришин, задержанный ФСБ за организацию покушения на конкурента, осужден на восемь лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, приговор вступил в законную силу. «По приговору Озерского городского суда от 12 мая местный житель осужден к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В апелляционных жалобах осужденный и его защитник просили приговор отменить. Областной суд согласился с доводами прокурора и оставил приговор без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что Гришина правоохранительным органам сдал исполнитель. Сотрудники УФСБ по региону провели обыск в доме директора бюро и нашли у него 15 патронов к охотничьим карабинам. Своими действиями он хотел запугать конкурента. Убивать его — цели не было. При заказе нападения Гришин просил исполнителя стрелять по ногам. Это не первый случай в Озерске, когда конкурирующие похоронные фирмы делят рынок. Так в 2017 году представители ритуальных компаний «Ритуал» и «Манн» устроили перестрелку в одном из пабов города. Примечательно, что в той перестрелке Гришин также принял непосредственное участие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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