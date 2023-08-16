16 августа 2023

В Перми продают квест-рум по мотивам телеигры с Сергеем Светлаковым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, eshak, светлаков сергей
Квест сделан по одноименной телеигре, которую показывают на телеканале СТС Фото:

Пермячка выставила на продажу квест-рум «Полный блэкаут». Он сделан по мотивам одноименной телеигры, ведущей которой является Сергей Светлаков. Участникам квеста нужно пройти испытания и выйти из комнаты в полной темноте. Стоимость бизнеса составляет 160 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продам квест, „Полный блэкаут“ по мотивам одноименной игры на телеканале СТС с Сергеем Светлаковым. Квест работает. Помещение расположено в центре города. Плата за аренду небольшая», — сообщил продавец.

Владелица уточнила, что квест полностью укомплектован всем необходимым и в него не нужно вкладывать средства. Есть входная группа и зона ожидания, установлены камеры наблюдения. Также покупателю отдадут флаеры и группу в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермячка выставила на продажу квест-рум «Полный блэкаут». Он сделан по мотивам одноименной телеигры, ведущей которой является Сергей Светлаков. Участникам квеста нужно пройти испытания и выйти из комнаты в полной темноте. Стоимость бизнеса составляет 160 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продам квест, „Полный блэкаут“ по мотивам одноименной игры на телеканале СТС с Сергеем Светлаковым. Квест работает. Помещение расположено в центре города. Плата за аренду небольшая», — сообщил продавец. Владелица уточнила, что квест полностью укомплектован всем необходимым и в него не нужно вкладывать средства. Есть входная группа и зона ожидания, установлены камеры наблюдения. Также покупателю отдадут флаеры и группу в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...