В Перми продают квест-рум по мотивам телеигры с Сергеем Светлаковым

17 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Квест сделан по одноименной телеигре, которую показывают на телеканале СТС Фото: Дарья Попова © URA.RU Пермячка выставила на продажу квест-рум «Полный блэкаут». Он сделан по мотивам одноименной телеигры, ведущей которой является Сергей Светлаков. Участникам квеста нужно пройти испытания и выйти из комнаты в полной темноте. Стоимость бизнеса составляет 160 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продам квест, „Полный блэкаут“ по мотивам одноименной игры на телеканале СТС с Сергеем Светлаковым. Квест работает. Помещение расположено в центре города. Плата за аренду небольшая», — сообщил продавец. Владелица уточнила, что квест полностью укомплектован всем необходимым и в него не нужно вкладывать средства. Есть входная группа и зона ожидания, установлены камеры наблюдения. Также покупателю отдадут флаеры и группу в соцсети «ВКонтакте».

Пермячка выставила на продажу квест-рум «Полный блэкаут». Он сделан по мотивам одноименной телеигры, ведущей которой является Сергей Светлаков. Участникам квеста нужно пройти испытания и выйти из комнаты в полной темноте. Стоимость бизнеса составляет 160 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продам квест, „Полный блэкаут“ по мотивам одноименной игры на телеканале СТС с Сергеем Светлаковым. Квест работает. Помещение расположено в центре города. Плата за аренду небольшая», — сообщил продавец. Владелица уточнила, что квест полностью укомплектован всем необходимым и в него не нужно вкладывать средства. Есть входная группа и зона ожидания, установлены камеры наблюдения. Также покупателю отдадут флаеры и группу в соцсети «ВКонтакте».