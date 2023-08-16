В Перми продают квест-рум по мотивам телеигры с Сергеем Светлаковым

Пермячка выставила на продажу квест-рум «Полный блэкаут». Он сделан по мотивам одноименной телеигры, ведущей которой является Сергей Светлаков. Участникам квеста нужно пройти испытания и выйти из комнаты в полной темноте. Стоимость бизнеса составляет 160 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продам квест, „Полный блэкаут“ по мотивам одноименной игры на телеканале СТС с Сергеем Светлаковым. Квест работает. Помещение расположено в центре города. Плата за аренду небольшая», — сообщил продавец.
Владелица уточнила, что квест полностью укомплектован всем необходимым и в него не нужно вкладывать средства. Есть входная группа и зона ожидания, установлены камеры наблюдения. Также покупателю отдадут флаеры и группу в соцсети «ВКонтакте».
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