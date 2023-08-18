18 августа 2023

Челябинец задержан по подозрению в насилии над малолетней девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Задержанный помещен в изолятор Фото:

Житель Челябинска задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Житель Ленинского района задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки 2020 года рождения. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года в квартире на улице Масленникова», — рассказал источник URA.RU.

Задержанный 1992 года рождения помещен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области. На данный момент ответ не поступил.

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Житель Челябинска задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Житель Ленинского района задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки 2020 года рождения. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года в квартире на улице Масленникова», — рассказал источник URA.RU. Задержанный 1992 года рождения помещен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области. На данный момент ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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