Челябинец задержан по подозрению в насилии над малолетней девочкой

19 августа 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Задержанный помещен в изолятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Житель Ленинского района задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки 2020 года рождения. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года в квартире на улице Масленникова», — рассказал источник URA.RU. Задержанный 1992 года рождения помещен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области. На данный момент ответ не поступил.

Житель Челябинска задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Житель Ленинского района задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки 2020 года рождения. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года в квартире на улице Масленникова», — рассказал источник URA.RU. Задержанный 1992 года рождения помещен в изолятор временного содержания. Ранее он судим не был. Возбуждено дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Челябинской области. На данный момент ответ не поступил.