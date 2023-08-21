В свердловском поселке закроют дороги на полчаса

В поселке Пышма перекроют дороги для машин из-за праздника

22 августа 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В Пышме будут закрыты две улицы с 15:45 до 16:15 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В поселке Пышма Свердловской области 22 августа на полчаса перекроют движение на двух улицах из-за Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Информируем, что 22 августа в Пышме в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, с 15:45 до 16:15 будут закрыты улицы Кирова и Куйбышева. Просим водителей заранее запланировать маршруты объезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По улице Кирова будет закрыт участок дороги от перекрестка Кирова и 1 Мая до перекрестка Кирова и Куйбышева. На Куйбышева закроют участок дороги от перекрестка Кирова и Куйбышева до перекрестка Куйбышева и Пионерской. Там будет перестраиваться пешая колонна, отметили в ГИБДД. День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

В поселке Пышма Свердловской области 22 августа на полчаса перекроют движение на двух улицах из-за Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Информируем, что 22 августа в Пышме в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, с 15:45 до 16:15 будут закрыты улицы Кирова и Куйбышева. Просим водителей заранее запланировать маршруты объезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По улице Кирова будет закрыт участок дороги от перекрестка Кирова и 1 Мая до перекрестка Кирова и Куйбышева. На Куйбышева закроют участок дороги от перекрестка Кирова и Куйбышева до перекрестка Куйбышева и Пионерской. Там будет перестраиваться пешая колонна, отметили в ГИБДД. День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».