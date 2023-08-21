21 августа 2023

В свердловском поселке закроют дороги на полчаса

В поселке Пышма перекроют дороги для машин из-за праздника
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки прилегающие к ТЦ и БЦ. Екатеринбург, парковка, дорожный конус
В Пышме будут закрыты две улицы с 15:45 до 16:15 (архивное фото) Фото:

В поселке Пышма Свердловской области 22 августа на полчаса перекроют движение на двух улицах из-за Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Информируем, что 22 августа в Пышме в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, с 15:45 до 16:15 будут закрыты улицы Кирова и Куйбышева. Просим водителей заранее запланировать маршруты объезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

По улице Кирова будет закрыт участок дороги от перекрестка Кирова и 1 Мая до перекрестка Кирова и Куйбышева. На Куйбышева закроют участок дороги от перекрестка Кирова и Куйбышева до перекрестка Куйбышева и Пионерской. Там будет перестраиваться пешая колонна, отметили в ГИБДД.

День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

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В поселке Пышма Свердловской области 22 августа на полчаса перекроют движение на двух улицах из-за Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Информируем, что 22 августа в Пышме в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, с 15:45 до 16:15 будут закрыты улицы Кирова и Куйбышева. Просим водителей заранее запланировать маршруты объезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По улице Кирова будет закрыт участок дороги от перекрестка Кирова и 1 Мая до перекрестка Кирова и Куйбышева. На Куйбышева закроют участок дороги от перекрестка Кирова и Куйбышева до перекрестка Куйбышева и Пионерской. Там будет перестраиваться пешая колонна, отметили в ГИБДД. День Государственного флага Российской Федерации — официальный праздник, установленный в 1994 году. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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