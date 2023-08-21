Авария случилась на трассе Нижневартовск-Стрежевой
На трассе Нижневартовск-Стрежевой автомобиль Kia вылетел в кювет. Во время аварии погибла пассажирка, а водителя доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.
«Kia Cerato ехала из Нижневартовска в Стрежевой. Водитель съехал в кювет. Пассажирка погибла, водитель в тяжелом состоянии доставлен с ранениями в больницу», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.
Авария произошла на 47 километре автодороги Нижневартовск-Стрежевой. Причины ДТП на месте сейчас выясняют правоохранители.
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