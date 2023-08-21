21 августа 2023

На трассе в ХМАО случилось смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, сгоревший автомобиль
Авария случилась на трассе Нижневартовск-Стрежевой Фото:

На трассе Нижневартовск-Стрежевой автомобиль Kia вылетел в кювет. Во время аварии погибла пассажирка, а водителя доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«Kia Cerato ехала из Нижневартовска в Стрежевой. Водитель съехал в кювет. Пассажирка погибла, водитель в тяжелом состоянии доставлен с ранениями в больницу», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.

Авария произошла на 47 километре автодороги Нижневартовск-Стрежевой. Причины ДТП на месте сейчас выясняют правоохранители.

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На трассе Нижневартовск-Стрежевой автомобиль Kia вылетел в кювет. Во время аварии погибла пассажирка, а водителя доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «Kia Cerato ехала из Нижневартовска в Стрежевой. Водитель съехал в кювет. Пассажирка погибла, водитель в тяжелом состоянии доставлен с ранениями в больницу», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. Авария произошла на 47 километре автодороги Нижневартовск-Стрежевой. Причины ДТП на месте сейчас выясняют правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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