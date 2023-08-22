На российского блогера завели 6 дел о дискредитации армии

На российского блогера Александра Шпака завели еще один протокол за дискредитацию армии РФ. Это следует из протоколов, опубликованных на сайте Тверского суда Москвы. Всего на блогера завели шесть протоколов.
Пять протоколов об административном правонарушении поступили в Тверской суд Москвы по статье 20.3.3 (о действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации). Они опубликованы на
Ранее Шпака оштрафовали по той же статье из-за поста со сравнением нацистского парада и российского Парада Победы. После вступления приговоров в силу ему может грозить уголовное дело о повторной дискредитации армии. Блогер после начала СВО покинул Россию.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.