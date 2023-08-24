Жители села Патруши боятся пожаров и удара током из-за бесхозной опоры ЛЭП

На деле опора ЛЭП стоит и пугает людей, а на документах ее нет (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Обитатели поселка Патруши (город Арамиль, Свердловская область) долгое время живут в страхе и напряжении из-за опоры ЛЭП мощностью 10 киловольт. Воздушная электролиния постоянно искрит, люди боятся пожаров и удара током. Местные жители рассказали URA.RU, почему никто не может помочь им решить проблему.

«Мы долгое время живем в страхе из-за опоры ЛЭП мощностью 10 киловольт, она постоянно искрит и гудит! Когда сильный ветер, ветки деревьев бьют по проводам, и искрение усиливается. Опора стоит рядом с домами и рядом с лесом. Мы боимся пожаров, ведь одной искры достаточно, чтобы заполыхало все», — рассказали жители Патрушей.

Группа активистов обращалась во всевозможные инстанции, била тревогу, но никто помочь им не смог. Выяснилось, что ЛЭП никому не принадлежит: ее нет ни в одних документах.

«Арамильская и сысертская администрации ответили, что ЛЭП не их, в МРСК Урала и в „Облкоммунэнерго“ она тоже в собственности не имеется. Ее нет в Росреестре, она нигде не значится, не зарегистрирована, на нее нет документов. А поскольку собственника нет, то линия никогда не обслуживалась, не ремонтировалась и теперь в аварийном состоянии», — продолжили уральцы.

Они обратились к независимым экспертам, которые подтвердили опасность линии электропередач для людей. Специалисты выяснили, что у опор отсутствует заземление. Этот документ, как и ответы чиновников и различных организаций, имеется в распоряжении редакции.

«От постоянного искрения провода могут перегореть и упасть на землю. Вы представляете, под каким они напряжением? А ведь здесь постоянно ходят люди, гуляют дети», — говорят жители.

В своем расследовании сельчане выяснили, что бесхозная линия снабжает энергией лишь одного потребителя — екатеринбурженку, у которой в Патрушах дача. К ней и тянутся от ЛЭП провода. По словам людей, дачница бывает в поселке очень редко, поэтому решить с ней вопрос не удалось. «При этом в компании „Энергосбыт плюс“ нам ответили, что договор по электроснабжению по фактическому адресу и кадастровому номеру не заключался», — добавили активисты.

«Мы бы хотели, чтобы смертельно опасную ЛЭП демонтировали. О реконструкции мы даже не просим — кто же будет ремонтировать ничейную ЛЭП?» — рассуждают свердловчане. Они добавляют, что очень боятся, что из-за проволочек может случиться трагедия.

За комментарием корреспондент обратился в Патрушевскую сельскую администрацию. Там не ответили на звонок по рабочим телефонам. В администрацию был направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.

С одной стороны ЛЭП проходит по территории общего пользования близ домов, с другой — по природоохранной, над лесом Фото: читатель URA.RU