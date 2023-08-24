24 августа 2023

МК: последнее сообщение с самолета Пригожина поступило от стюардессы

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Борт перестал выходить на связь после руления Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Стюардесса Кристина Распопова отправила последнее сообщение о рулении с бизнес-джета Embraer Legacy, в ходе крушения которого, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После этого борт на связь не выходил, сообщил источник.

«Последнее сообщение о ходе полета бизнес-джета Embraer Legacy передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово „руление“. Больше экипаж на связь не выходил», — пишет «МК» со ссылкой на источник.

Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли. Их тела еще не опознаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.

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Стюардесса Кристина Распопова отправила последнее сообщение о рулении с бизнес-джета Embraer Legacy, в ходе крушения которого, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После этого борт на связь не выходил, сообщил источник. «Последнее сообщение о ходе полета бизнес-джета Embraer Legacy передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово „руление“. Больше экипаж на связь не выходил», — пишет «МК» со ссылкой на источник. Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли. Их тела еще не опознаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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