МК: последнее сообщение с самолета Пригожина поступило от стюардессы

Стюардесса Кристина Распопова отправила последнее сообщение о рулении с бизнес-джета Embraer Legacy, в ходе крушения которого, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После этого борт на связь не выходил, сообщил источник.
«Последнее сообщение о ходе полета бизнес-джета Embraer Legacy передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово „руление“. Больше экипаж на связь не выходил», — пишет «МК» со ссылкой на источник.
Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли. Их тела еще не опознаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.
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