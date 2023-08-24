МК: последнее сообщение с самолета Пригожина поступило от стюардессы

24 августа 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Борт перестал выходить на связь после руления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Стюардесса Кристина Распопова отправила последнее сообщение о рулении с бизнес-джета Embraer Legacy, в ходе крушения которого, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После этого борт на связь не выходил, сообщил источник. «Последнее сообщение о ходе полета бизнес-джета Embraer Legacy передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово „руление“. Больше экипаж на связь не выходил», — пишет «МК» со ссылкой на источник. Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли. Их тела еще не опознаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.

Стюардесса Кристина Распопова отправила последнее сообщение о рулении с бизнес-джета Embraer Legacy, в ходе крушения которого, предположительно, погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. После этого борт на связь не выходил, сообщил источник. «Последнее сообщение о ходе полета бизнес-джета Embraer Legacy передала в 17:40 бортпроводница Кристина Распопова. Это было слово „руление“. Больше экипаж на связь не выходил», — пишет «МК» со ссылкой на источник. Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все, кто был на борту, погибли. Их тела еще не опознаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с возможной гибелью бизнесмена.