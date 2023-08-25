В мэрии Екатеринбурга раскрыли, куда денут учеников школы, где обрушился потолок

Учеников школы № 68 на Уралмаше распределят в другие образовательные учреждения

25 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Из-за обрушения потолка в школе №68 учеников распределят в другие учебные заведения Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Учеников екатеринбургской школы №68 распределят в другие образовательные учреждения после того, как в учебном заведении обрушился потолок. Здание школы на Уралмаше признали аварийным. Согласно техническому заключению, эксплуатация здания по своему целевому назначению запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Учащиеся 1-х классов, 2 „в“, 3 „г“, 4 „б“, 4 „г“ классов будут направлены в МАОУ СОШ № 80. Тем временем учащиеся 4 „а“, 4 „в“, 2 „а“, 2 „б“, 2 „г“, 3 „а“, 3 „б“, 3 „в“ классов продолжат образовательный процесс в МАОУ СОШ № 22. Учащиеся 5—9-х классов будут учиться на базе МАОУ Лицея № 128, а ученики 10—11-х классов сядут за парты в МАОУ лицея № 100, который располагается на Ильича, д. 48а», — говорится в сообщении мэрии. Ранее в СМИ поступали сообщения о том, что школе №68, которая находится на Уралмаше, обрушился потолок. Инцидент произошел 20 августа 2023. Здание школы построили еще в 1934 году. В учебном заведении никогда не было капремонта. Школу начнут ремонтировать в 2024 году.

Учеников екатеринбургской школы №68 распределят в другие образовательные учреждения после того, как в учебном заведении обрушился потолок. Здание школы на Уралмаше признали аварийным. Согласно техническому заключению, эксплуатация здания по своему целевому назначению запрещена. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Учащиеся 1-х классов, 2 „в“, 3 „г“, 4 „б“, 4 „г“ классов будут направлены в МАОУ СОШ № 80. Тем временем учащиеся 4 „а“, 4 „в“, 2 „а“, 2 „б“, 2 „г“, 3 „а“, 3 „б“, 3 „в“ классов продолжат образовательный процесс в МАОУ СОШ № 22. Учащиеся 5—9-х классов будут учиться на базе МАОУ Лицея № 128, а ученики 10—11-х классов сядут за парты в МАОУ лицея № 100, который располагается на Ильича, д. 48а», — говорится в сообщении мэрии. Ранее в СМИ поступали сообщения о том, что школе №68, которая находится на Уралмаше, обрушился потолок. Инцидент произошел 20 августа 2023. Здание школы построили еще в 1934 году. В учебном заведении никогда не было капремонта. Школу начнут ремонтировать в 2024 году.