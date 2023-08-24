Новый ТК появится на Северо-западе Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Калининском районе Челябинска на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы началось строительство трехэтажного торгового комплекса со спортзалом, бассейном и многоуровневой парковкой. Площадь нового ТК составит 19 тысяч 202 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Калининском районе на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы началось строительство трехэтажного торгового комплекса площадью 19 тысяч 202 квадратных метра с многоуровневой парковой. Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

В здании будут как торговые площадки, так и спортивная инфраструктура, под которую будет отведено 4 тысячи квадратных метров на третьем этаже. Там появятся спортивный зал, в том числе для групповых программ, тренажерный зал, 25-метровый бассейн на 6 дорожек и бассейн для детей.

Директор компании-застройщика ООО «Собрат» Михаил Беркович отметил, высоких цен на посещение спортивных залов и бассейнов не будет. Посещение ТК станет доступным и комфортным для многих жителей Челябинска.

Участок компания ООО «Собрат» под строительство торгового комплекса с подземной автопарковкой взяла в аренду у мэрии в 2017 году. По документам застройщик должен будет возвести объект за 7 лет. Срок аренды заканчивается в декабре 2024 года.

В здании будут как торговые площадки, так и спортивная инфраструктура Фото: компания ООО «Собрат»

Под спортивную инфраструктуру будет отведено 4 тысячи квадратных метров Фото: компания ООО «Собрат»

Директор компании-застройщика ООО «Собрат» Михаил Беркович отметил, высоких цен на посещение спортивных залов и бассейнов не будет Фото: компания ООО «Собрат»

На территории комплекса появятся спортивный зал, в том числе для групповых программ, тренажерный зал, 25-метровый бассейн на 6 дорожек и бассейн для детей Фото: компания ООО «Собрат»