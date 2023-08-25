25 августа 2023

Прокуроры проверят мост в Екатеринбурге, с которого на авто обрушились камни

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Силовики разберутся, действительно ли камни упали на Mercedes с моста Фото:

Прокуроры организовали проверку после возможного схода камней на Mercedes с железнодорожного моста на Донбасской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Силовики организовали проверку по факту возможной деформации железнодорожного моста. По итогам проверки будет дана оценка по надлежащему содержанию путепровода», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».

У иномарки разбилось лобовое стекло и пробило капот. Водитель Mercedes уверен, что камни упали именно с моста, под которым он проезжал 24 августа. В ГИБДД ему сообщили, что этот случай не является дорожно-транспортным происшествием. Тогда он обратился в полицию с заявлением, пишет Е1.RU. Сам водитель не пострадал.

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Прокуроры организовали проверку после возможного схода камней на Mercedes с железнодорожного моста на Донбасской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Силовики организовали проверку по факту возможной деформации железнодорожного моста. По итогам проверки будет дана оценка по надлежащему содержанию путепровода», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». У иномарки разбилось лобовое стекло и пробило капот. Водитель Mercedes уверен, что камни упали именно с моста, под которым он проезжал 24 августа. В ГИБДД ему сообщили, что этот случай не является дорожно-транспортным происшествием. Тогда он обратился в полицию с заявлением, пишет Е1.RU. Сам водитель не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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