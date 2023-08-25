Прокуроры проверят мост в Екатеринбурге, с которого на авто обрушились камни

26 августа 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Силовики разберутся, действительно ли камни упали на Mercedes с моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуроры организовали проверку после возможного схода камней на Mercedes с железнодорожного моста на Донбасской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Силовики организовали проверку по факту возможной деформации железнодорожного моста. По итогам проверки будет дана оценка по надлежащему содержанию путепровода», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». У иномарки разбилось лобовое стекло и пробило капот. Водитель Mercedes уверен, что камни упали именно с моста, под которым он проезжал 24 августа. В ГИБДД ему сообщили, что этот случай не является дорожно-транспортным происшествием. Тогда он обратился в полицию с заявлением, пишет Е1.RU. Сам водитель не пострадал.

Прокуроры организовали проверку после возможного схода камней на Mercedes с железнодорожного моста на Донбасской в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Силовики организовали проверку по факту возможной деформации железнодорожного моста. По итогам проверки будет дана оценка по надлежащему содержанию путепровода», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». У иномарки разбилось лобовое стекло и пробило капот. Водитель Mercedes уверен, что камни упали именно с моста, под которым он проезжал 24 августа. В ГИБДД ему сообщили, что этот случай не является дорожно-транспортным происшествием. Тогда он обратился в полицию с заявлением, пишет Е1.RU. Сам водитель не пострадал.