В Тюмени 11-летняя девочка упала в обморок в элитном фитнес-центре

Девочке стало плохо после тренировки в бассейне Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени 11-летняя девочка упала в обморок в фитнес-центре Fitberri. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. По словам посетителей, ребенок находился в зале без сопровождения взрослых.

«Девочка в Fitberri упала в обморок в раздевалке. Ее затрясло, губы посинели. Сначала подумали, что это эпилепсия. Вызвали скорую. Пока ждали, дали воды и шоколадку», — сообщают очевидцы.

Взрослым, оказывающим помощь, девочка рассказала, что пошла в зал голодная, затем после тренировки в бассейне грелась в сауне. По словам очевидцев, ребенок в центре находился один, после происшествия папа девочки приехал одновременно со скорой помощью.

Оперативно получить комментарий от фитнес-центра Fitberri не удалось. По указанным номерам срабатывал автоответчик.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фитнес-центр Fitberri является одним из самых больших спортивных комплексов в Тюмени. Общая площадь клуба —3190 кв. м. На территории есть собственный бассейн и спа-комплекс. Совсем скоро откроется второй филиал клуба, в строительство которого компания вложит около 300 миллионов рублей.