Фаворит екатеринбургских выборов попала в политику через курсы для содержанок

28 августа 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

На выборах-2023 Юлия Гильванова делает первые шаги в политике Фото: Московец Илья © URA.RU К продвижению Юлии Гильвановой — неожиданного фаворита выборов в гордуму Екатеринбурга — может быть причастна статусная подруга во власти, посещавшая тренинги Гильвановой для содержанок, некогда популярные среди некоторых чиновниц облправительства и мэрии. Об этом, не называя фамилий, URA.RU рассказал знакомый Гильвановой. Она пытается избраться в думу по округу №24 от ЛДПР. Основным оппонентом Гильвановой считается поддерживаемый мэрией депутат от КПРФ Виктор Сомиков — протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, последние соцопросы якобы показали, что прямо сейчас Сомиков Гильвановой проигрывает. Резиденция губернатора, реагируя на это, уже начала приглашать Гильванову на официальные мероприятия. Известно, что она из богатой семьи. Ее отец занимается производством бионорда, а муж Александр владеет ООО «ПИК» (производит пластиковые трубы) и ООО «Уралпромснаб» (торговля металлами). Его и называют основным спонсором кампании Гильвановой. Статья по теме Мэр Екатеринбурга 5 часов задабривал диаспоры ради тысяч голосов Сама она возглавляет комитет «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству и выступает с различными тренингами. Собеседник агентства утверждает, что на одном из тренингов несколько лет назад Гильванова и познакомилась с чиновницей, с тех пор заметно поднявшейся в иерархии. «Это был тренинг для женщин, желающих производить на мужчин — в том числе состоятельных — впечатление. [Чиновница] позднее и сама выступала у Гильвановой, если верить рассказам Юлии. Но тема была немного другая. Кстати, со временем профиль Гильвановой сменился — появились „Опора России“ и другие более серьезные мероприятия (страницы с тренингами Гильвановой по женскому развитию сейчас действительно недоступны — прим. ред.). Не без поддержки [чиновницы], конечно. Она и привела Юлию в политику», — поделился собеседник. Сама Юлия Гильванова на вопрос корреспондента в мессенджере пока не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К продвижению Юлии Гильвановой — неожиданного фаворита выборов в гордуму Екатеринбурга — может быть причастна статусная подруга во власти, посещавшая тренинги Гильвановой для содержанок, некогда популярные среди некоторых чиновниц облправительства и мэрии. Об этом, не называя фамилий, URA.RU рассказал знакомый Гильвановой. Она пытается избраться в думу по округу №24 от ЛДПР. Основным оппонентом Гильвановой считается поддерживаемый мэрией депутат от КПРФ Виктор Сомиков — протеже девелопера Андрея Гавриловского. По данным URA.RU, последние соцопросы якобы показали, что прямо сейчас Сомиков Гильвановой проигрывает. Резиденция губернатора, реагируя на это, уже начала приглашать Гильванову на официальные мероприятия. Известно, что она из богатой семьи. Ее отец занимается производством бионорда, а муж Александр владеет ООО «ПИК» (производит пластиковые трубы) и ООО «Уралпромснаб» (торговля металлами). Его и называют основным спонсором кампании Гильвановой. Сама она возглавляет комитет «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству и выступает с различными тренингами. Собеседник агентства утверждает, что на одном из тренингов несколько лет назад Гильванова и познакомилась с чиновницей, с тех пор заметно поднявшейся в иерархии. «Это был тренинг для женщин, желающих производить на мужчин — в том числе состоятельных — впечатление. [Чиновница] позднее и сама выступала у Гильвановой, если верить рассказам Юлии. Но тема была немного другая. Кстати, со временем профиль Гильвановой сменился — появились „Опора России“ и другие более серьезные мероприятия (страницы с тренингами Гильвановой по женскому развитию сейчас действительно недоступны — прим. ред.). Не без поддержки [чиновницы], конечно. Она и привела Юлию в политику», — поделился собеседник. Сама Юлия Гильванова на вопрос корреспондента в мессенджере пока не ответила.