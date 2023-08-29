29 августа 2023

Пермские рыбаки спасли огромную щуку от сетей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Осенью щука клюет особенно активно Фото:

В Перми на реке Кама рыбаки выловили несколько огромных щук — вес некоторых превышал 10 килограммов. Улов пермяки отпустили на волю. При этом одну из щук пришлось освобождать от обрывков старых снастей, которые застряли у нее в пасти и жабрах, рассказал профессиональный рыбак Иван Пашков в соцсетях.

«Поймали щучку, а у нее во рту был самодельный Miuras Mouse (вид приманки — URA.RU). Сейчас ее почистим от каки-бяки и отпустим. Даже в жабры кусок сетки врос», — комментирует Пашков на видео, освобождая рыбу. После он отпускает щуку в реку.

Пашков отмечает, что отпускать улов нормальная традиция профессиональных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что также поступил с огромной щукой пермяк Сергей Гимадеев.

Улов достоин профессионального рыбака
Улов достоин профессионального рыбака
В пасти у рыбы оказались остатки старых снастей
В пасти у рыбы оказались остатки старых снастей

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В Перми на реке Кама рыбаки выловили несколько огромных щук — вес некоторых превышал 10 килограммов. Улов пермяки отпустили на волю. При этом одну из щук пришлось освобождать от обрывков старых снастей, которые застряли у нее в пасти и жабрах, рассказал профессиональный рыбак Иван Пашков в соцсетях. «Поймали щучку, а у нее во рту был самодельный Miuras Mouse (вид приманки — URA.RU). Сейчас ее почистим от каки-бяки и отпустим. Даже в жабры кусок сетки врос», — комментирует Пашков на видео, освобождая рыбу. После он отпускает щуку в реку. Пашков отмечает, что отпускать улов нормальная традиция профессиональных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что также поступил с огромной щукой пермяк Сергей Гимадеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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