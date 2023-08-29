Пермские рыбаки спасли огромную щуку от сетей. Фото, видео

30 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Осенью щука клюет особенно активно Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми на реке Кама рыбаки выловили несколько огромных щук — вес некоторых превышал 10 килограммов. Улов пермяки отпустили на волю. При этом одну из щук пришлось освобождать от обрывков старых снастей, которые застряли у нее в пасти и жабрах, рассказал профессиональный рыбак Иван Пашков в соцсетях. «Поймали щучку, а у нее во рту был самодельный Miuras Mouse (вид приманки — URA.RU). Сейчас ее почистим от каки-бяки и отпустим. Даже в жабры кусок сетки врос», — комментирует Пашков на видео, освобождая рыбу. После он отпускает щуку в реку. Пашков отмечает, что отпускать улов нормальная традиция профессиональных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что также поступил с огромной щукой пермяк Сергей Гимадеев. Улов достоин профессионального рыбака Иван Пашков в ВК https://vk.com/ivashkaternov В пасти у рыбы оказались остатки старых снастей Иван Пашков в ВК https://vk.com/ivashkaternov

В Перми на реке Кама рыбаки выловили несколько огромных щук — вес некоторых превышал 10 килограммов. Улов пермяки отпустили на волю. При этом одну из щук пришлось освобождать от обрывков старых снастей, которые застряли у нее в пасти и жабрах, рассказал профессиональный рыбак Иван Пашков в соцсетях. «Поймали щучку, а у нее во рту был самодельный Miuras Mouse (вид приманки — URA.RU). Сейчас ее почистим от каки-бяки и отпустим. Даже в жабры кусок сетки врос», — комментирует Пашков на видео, освобождая рыбу. После он отпускает щуку в реку. Пашков отмечает, что отпускать улов нормальная традиция профессиональных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что также поступил с огромной щукой пермяк Сергей Гимадеев.