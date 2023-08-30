В Первоуральске обнаружили труп мужчины

В Первоуральске (Свердловская область) днем 30 августа обнаружили труп мужчины. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал корреспонденту URA.RU, что признаков криминала в смерти нет.
«Мужчине внезапно стало плохо. Признаков криминала нет», — заявил Валерий Горелых. Труп обнаружили возле дома на проспекте Ильича, 3/3.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что производится проверка, осмотр места происшествия, опрос очевидцев, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
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