30 августа 2023

В Первоуральске обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, силовики, безопасность, полиция, правопорядок
В полиции пояснили, что смерть не носит криминальный характер Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) днем 30 августа обнаружили труп мужчины. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал корреспонденту URA.RU, что признаков криминала в смерти нет.

«Мужчине внезапно стало плохо. Признаков криминала нет», — заявил Валерий Горелых. Труп обнаружили возле дома на проспекте Ильича, 3/3.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что производится проверка, осмотр места происшествия, опрос очевидцев, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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В Первоуральске (Свердловская область) днем 30 августа обнаружили труп мужчины. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал корреспонденту URA.RU, что признаков криминала в смерти нет. «Мужчине внезапно стало плохо. Признаков криминала нет», — заявил Валерий Горелых. Труп обнаружили возле дома на проспекте Ильича, 3/3. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что производится проверка, осмотр места происшествия, опрос очевидцев, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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