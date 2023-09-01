Полянский предупредил о риске прямого столкновения РФ с НАТО

Полянский: существует вероятность прямого столкновения НАТО с Россией

02 сентября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Существует большой риск прямого столкновения НАТО с Россией, считает Дмитрий Полянский Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация между Россией и НАТО крайне опасная, есть риск прямого столкновения. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО. Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», — написал Дмитрий Полянский в своем аккаунте в соцсети X. По мнению первого зампостпреда РФ при ООН, НАТО крайне сильно вовлечена в конфликт на Украине, поставляя туда вооружение и боеприпасы, а также отправляя разведывательные данные. Украина сильно зависит от помощи западных стран, однако сейчас альянс понимает, что киевский режим начинает проигрывать, добавил Полянский. Ранее газета The New York Times писала, что Запад недоволен медленным контрнаступлением ВСУ под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что западные страны обеспокоены ходом контрнаступления и требованием отправить еще больше военной помощи.

Ситуация между Россией и НАТО крайне опасная, есть риск прямого столкновения. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО. Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», — написал Дмитрий Полянский в своем аккаунте в соцсети X. По мнению первого зампостпреда РФ при ООН, НАТО крайне сильно вовлечена в конфликт на Украине, поставляя туда вооружение и боеприпасы, а также отправляя разведывательные данные. Украина сильно зависит от помощи западных стран, однако сейчас альянс понимает, что киевский режим начинает проигрывать, добавил Полянский. Ранее газета The New York Times писала, что Запад недоволен медленным контрнаступлением ВСУ под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что западные страны обеспокоены ходом контрнаступления и требованием отправить еще больше военной помощи.