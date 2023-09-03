Арт-объект в виде головы младенца заговорит с екатеринбуржцами

В Екатеринбурге создали аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

Бурная реакция дала толчок к созданию аудиоспектакля про «Индустриального младенца» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арт-объект «Индустриальный младенец», который ранее вызвал неоднозначную реакцию у екатеринбуржцев, обретет голос и вступит в диалог со зрителями в аудиоспектакле. Автором проекта стал режиссер и художник Олег Таратухин, который ранее создавал спектакли в Музее Андеграунда и на VI Уральской биеннале современного искусства, работал с художниками Ромой Инком и Егором Горе. Об этом URA.RU рассказали представители паблик-арт-программы «ЧО».

«Изначально, фантазируя, я представил, что малыш поговорит именно с той частью зрителей, которым арт-объект не нравится, и с помощью спектакля мы поработаем в поле непринятия и даже агрессии в сторону младенца. Я задумался, как к „Индустриальному младенцу“ будут относиться, после разговора с ним?» — пояснил задумку Таратухин. На создание его вдохновила бурная реакция горожан.

Над аудиоспектаклем он работал около двух месяцев. Оживить «Индустриального младенца» помогли актеры Ярославна Хлебникова и Сережа Таратухина. Музыкальным сопровождением занимался композитор Мирный Город, треки которого ранее можно было услышать на выставках и перформансах в галерее «Синара Арт». Редактировать сценарий пригласили Веру Плехову.

Спектакль будет идти 45 минут. В течение этого времени екатеринбуржцы будут слышать голос младенца и взаимодействовать с ним. «Формат аудиоспектакля заключается не просто в прослушивании. Зрителям предстоит выполнять простые действия и движения, которые дадут возможность почувствовать рядом других людей и строить с ними диалог. То, как и в каком формате будет развиваться коммуникация, каждый участник решает сам», — рассказал Таратухин.

Первый показ пройдет 9 сентября на набережной Верх-Исетского пруда на дальнем пирсе. Всего будет пять бесплатных сеансов: в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. Необходима регистрация .

Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае прошлого года, однако установили ее лишь весной 2023 года, что возмутило жителей Екатеринбурга. Шоумен Оскар Кучера называл арт-объект символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у горожан.