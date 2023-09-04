Путин назвал главную задачу нефтегазовых компаний России

Путин: отечественные ТЭК должны работать в интересах России
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Российские нефтяные компании должны работать в интересах своей страны, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Главная задача нефтяной промышленности в РФ состоит в том, чтобы поддерживать нужды самой страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта производства мурманского сжиженного природного газа (СПГ).

«Хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа (топливной промышленности) — это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Российский глава уточнил, что также нужно поддерживать интересы российских потребителей всех категорий — юридических и физических лиц. Необходима поддержка важнейших программ газификации страны, подытожил президент.

В конце августа Путин подчеркивал развитие еще одной ключевой отрасли в стране — угольной промышленности. В данной области применяются современные технологии, находятся новые рынки сбыта. Также президент говорил о поддержке обрабатывающей промышленности в России.

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Главная задача нефтяной промышленности в РФ состоит в том, чтобы поддерживать нужды самой страны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта производства мурманского сжиженного природного газа (СПГ). «Хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа (топливной промышленности) — это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский глава уточнил, что также нужно поддерживать интересы российских потребителей всех категорий — юридических и физических лиц. Необходима поддержка важнейших программ газификации страны, подытожил президент. В конце августа Путин подчеркивал развитие еще одной ключевой отрасли в стране — угольной промышленности. В данной области применяются современные технологии, находятся новые рынки сбыта. Также президент говорил о поддержке обрабатывающей промышленности в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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