Для освобождения населенного пункта Троицкое в ДНР российским бойцам пришлось пройти 15 километров по открытой местности под атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил командир мотострелкового отделения группировки войск «Центр» Сергей Талалаев.
«Чтобы добраться до населенного пункта Троицкого нужно было пройти от тыловой точки 23 км. Непосредственно от точки „0“ до места — порядка 15-16 км», — заявил Талалаев. Его слова приводит Минобороны РФ. Он сообщил, что из-за хорошо укрепленных позиций противника обход осуществлялся малыми группами с флангов через лесополосы. Такой тактический прием оказался эффективным и позволил выйти в тыл врага.
По его словам, бойцам пришлось преодолевать протяженные заграждения из колючей проволоки под наблюдением БПЛА и атаками дронов-камикадзе. После проникновения в Троицкую подразделение закрепилось в северной части улицы и создало опорный пункт, откуда ночью проводились зачистки позиций ВСУ. Просачивание в населенный пункт с северной стороны позволило обойти основные укрепления противника и занять выгодные позиции для дальнейших действий.
Населенный пункт Троицкое был освобожден ВС РФ 8 мая. Это произошло до начала временного перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин в честь 80-летия Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.