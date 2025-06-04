Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России

В рамках широкомасштабного расследования деятельности крупнейшего производителя гипохлорита кальция в России ПАО «Химпром» были задержаны два высокопоставленных топ-менеджера компании. Как известно, речь идет о бывшем и нынешнем коммерческих директорах Алексее Федотове и Евгении Герасимове, последний из которых также занимал пост министра промышленности и энергетики Республики Чувашия.
«Задержаны двое топ-менеджеров ПАО „Химпром“», — сообщает Mash. Обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье «Коммерческий подкуп».
По предварительной информации, внимание следствия было привлечено в связи с резким увеличением объемов производства гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год. Расследование продолжается, и следственные органы изучают все аспекты деятельности «Химпрома» на предмет возможных нарушений.
ПАО «Химпром» (является частью ООО «Группа Оргсинтез») занимает ведущее место в секторе промышленной химии России. Их ассортимент включает более 150 различных типов и видов химических продуктов, которые пользуются спросом среди предприятий как на внутреннем, так и на международном уровнях.
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