Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России

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Расследование в отношении ПАО «Химпром» продолжается
Расследование в отношении ПАО «Химпром» продолжается Фото:

В рамках широкомасштабного расследования деятельности крупнейшего производителя гипохлорита кальция в России ПАО «Химпром» были задержаны два высокопоставленных топ-менеджера компании. Как известно, речь идет о бывшем и нынешнем коммерческих директорах Алексее Федотове и Евгении Герасимове, последний из которых также занимал пост министра промышленности и энергетики Республики Чувашия.

«Задержаны двое топ-менеджеров ПАО „Химпром“», — сообщает Mash. Обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье «Коммерческий подкуп».

По предварительной информации, внимание следствия было привлечено в связи с резким увеличением объемов производства гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год. Расследование продолжается, и следственные органы изучают все аспекты деятельности «Химпрома» на предмет возможных нарушений.

ПАО «Химпром» (является частью ООО «Группа Оргсинтез») занимает ведущее место в секторе промышленной химии России. Их ассортимент включает более 150 различных типов и видов химических продуктов, которые пользуются спросом среди предприятий как на внутреннем, так и на международном уровнях.

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В рамках широкомасштабного расследования деятельности крупнейшего производителя гипохлорита кальция в России ПАО «Химпром» были задержаны два высокопоставленных топ-менеджера компании. Как известно, речь идет о бывшем и нынешнем коммерческих директорах Алексее Федотове и Евгении Герасимове, последний из которых также занимал пост министра промышленности и энергетики Республики Чувашия. «Задержаны двое топ-менеджеров ПАО „Химпром“», — сообщает Mash. Обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье «Коммерческий подкуп». По предварительной информации, внимание следствия было привлечено в связи с резким увеличением объемов производства гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год. Расследование продолжается, и следственные органы изучают все аспекты деятельности «Химпрома» на предмет возможных нарушений. ПАО «Химпром» (является частью ООО «Группа Оргсинтез») занимает ведущее место в секторе промышленной химии России. Их ассортимент включает более 150 различных типов и видов химических продуктов, которые пользуются спросом среди предприятий как на внутреннем, так и на международном уровнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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