26 августа 2023

Путин обратился к российским шахтерам

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, шахтер, тоннель, мариинский прииск, горнодобытчики, недра земли, земные недра, горнорабочий
Шахтеры отмечают профессиональный праздник 27 августа Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Он отметил, что угольная отрасль развивается, несмотря на все вызовы.

«Поздравляю вас с Днем шахтера. <…> Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии», — приводит сайт Кремля слова Путина.

Президент также подчеркнул, что шахтер — непростая, но важная и почетная профессия, которая требует высокой компетентности и особых личных качеств. Среди них Путин назвал выдержку, мужество, стойкость и самоотдачу.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Он отметил, что угольная отрасль развивается, несмотря на все вызовы. «Поздравляю вас с Днем шахтера. <…> Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии», — приводит сайт Кремля слова Путина. Президент также подчеркнул, что шахтер — непростая, но важная и почетная профессия, которая требует высокой компетентности и особых личных качеств. Среди них Путин назвал выдержку, мужество, стойкость и самоотдачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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