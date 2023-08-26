Путин обратился к российским шахтерам 27 августа 2023 в 11:06 Размер текста - 17 + Шахтеры отмечают профессиональный праздник 27 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Он отметил, что угольная отрасль развивается, несмотря на все вызовы. «Поздравляю вас с Днем шахтера. <…> Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии», — приводит сайт Кремля слова Путина. Президент также подчеркнул, что шахтер — непростая, но важная и почетная профессия, которая требует высокой компетентности и особых личных качеств. Среди них Путин назвал выдержку, мужество, стойкость и самоотдачу. Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Он отметил, что угольная отрасль развивается, несмотря на все вызовы. «Поздравляю вас с Днем шахтера. <…> Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии», — приводит сайт Кремля слова Путина. Президент также подчеркнул, что шахтер — непростая, но важная и почетная профессия, которая требует высокой компетентности и особых личных качеств. Среди них Путин назвал выдержку, мужество, стойкость и самоотдачу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям