Ситуация в районе специальной военной операции продолжает складываться в пользу российских войск, которые последовательно ужесточают окружение вокруг Киева. Несмотря на новую стратегию Вооруженных Сил Украины (ВСУ), предполагающую использование массированных ударов БПЛА, она не оказывает значительного влияния на общий ход конфликта.
"Российская стратегия «котла» на поле боя подрывает логистическую поддержку украинских подразделений и их способность ротировать солдат, в результате чего моральный дух падает, и даже хорошо организованная оборона не может удерживаться долго", — сообщает Аsia Тimes. По их мнению, ВСУ лишь замедлили, но не смогли остановить продвижение российских войск.
Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Владимировка и Беловоды в Сумской области, а также успешно отразили попытки проникновения украинских диверсионных групп в Курскую область. На ряде направлений фронта подразделения ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ, что приводит к дезорганизации украинских войск и усложняет их ротацию и снабжение.
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