ВСУ резко сократили атаки по российским регионам: карта ударов БПЛА 4 июня

Силы ПВО России отразили ночную атаку украинских беспилотников, уничтожив семь аппаратов над Крымом, Белгородской и Курской областями. В последнем регионе жителей ночью разбудили звуки взрывов. Это произошло на фоне информационной атаки Украины 3 июня в черноморских водах. Ввиду ударов противника, режим ракетной опасности был объявлен в Республике Крым и Краснодарском крае. Подробнее об активности ВСУ у берегов Крыма — в материале URA.RU.
Над тремя регионами России уничтожено семь беспилотников
В ночь на 3 июня силы ПВО пресекли попытку атаки ВС Украины по регионам России. В результате было уничтожено семь дронов. Согласно данным Минобороны, четыре БПЛА сбили над территорией Республики Крым, два беспилотника — в воздушном пространстве Курской области, а еще один — над Белгородской областью.
ВСУ атаковали Курскую область
Украина атаковала беспилотниками и FPV-дронами Рыльский район Курской области, сообщили местные жители. Они слышали несколько взрывов. По их данным, в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА вблизи жилого дома вспыхнул пожар.
Атака на Белгородскую область
На данный момент известно только об одном сбитом БПЛА. Власти региона пока официально не комментировали ситуацию.
Ракетная опасность и дроны в Крыму
В Крыму ночью объявили ракетную опасность, сообщал telegram-канал «ЧП Крым». Также было временно приостановлено движение морского транспорта. Подробности ситуации пока не уточняются. Через несколько часов после сообщения о ракетной опасности режим отменили.
Власти также рассказали об активности украинской стороны у берегов Крыма. Служба безопасности Украины (СБУ) вчера утром распространила видеозапись, на которой якобы зафиксирован взрыв опоры Крымского моста. Согласно заявлению службы, представители СБУ якобы заминировали опоры сооружения и активировали первое взрывное устройство. Однако движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
Позже выяснилось, что вся эта информация оказалась фейком и представляла из себя попытку информационной атаки, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Он порекомендовал полагаться исключительно на данные от официальных источников.
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Власти Краснодарского края объявили режим ракетной опасности на Черноморском побережье, предупредив жителей о возможной угрозе падения ракет. Сигнал тревоги поступил вечером, начиная с 23:07 по местному времени.
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