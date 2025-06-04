Соединенные Штаты подвержены угрозам атак с использованием FPV-дронов, подобных тем, что были осуществлены против российских военных аэродромов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Существующие системы ПРО, такие как «Patriot», могут оказаться недостаточными для полноценной защиты страны от новых видов угроз.
«США подвержены множеству угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок», — пишет WSJ. В материале говорится, что президент США Дональд Трамп правильно сделал акцент на развитии систем противоракетной обороны, включая инициативу по созданию системы «Золотой купол». Это направление в оборонной политике представлено не как пустая трата ресурсов, а как жизненно необходимый элемент национальной безопасности.
О планах по созданию системы ПРО «Золотой купол» президент США Дональд Трамп объявил еще в марте 2025 года, обратившись к Конгрессу с просьбой выделить финансирование на этот проект. Российская сторона тогда заявила, что разработка новых оборонных систем является внутренним делом США и соответствует практике стран, располагающих необходимым потенциалом для защиты от ракетных угроз.
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